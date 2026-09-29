 అశ్వగంధ వాడ‌కంపై కేంద్ర ఆయుష్‌ శాఖ కీల‌క ప్ర‌క‌ట‌న‌ | Ministry of Ayush statement on Ashwagandha herb usage | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అశ్వగంధ సురక్షితమే: కేంద్ర ఆయుష్‌ శాఖ

Sep 29 2026 4:06 PM | Updated on Sep 29 2026 4:10 PM

Ministry of Ayush statement on Ashwagandha herb usage

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: అశ్వగంధ వేళ్ల కషాయం వాడకంతో కాలేయం, మూత్రపిండాలపై ఎలాంటి దుష్ప్ర‌భావాలు భావాలు ఉండవని నిర్ధారణయిందని కేంద్ర ఆయుష్‌ శాఖ తెలిపింది. దేశవ్యాప్తంగా 9 ప్రముఖ పరిశోధనా సంస్థలకు చెందిన 45 మంది నిపుణులతో కూడిన బృందం ఈ పరిశోధన చేపట్టిందని సోమవారం విడుదల చేసిన ఒక ప్రకటనలో పేర్కొంది.

ఇందులో భాగంగా కోవిషీల్డ్‌ టీకా తీసుకున్న 18– 70 ఏళ్ల 1,200 మంది ఆరోగ్యకరమైన వయోజనులకు రోజూ 500 మిల్లీ గ్రాముల అశ్వగంధ వేళ్ల కషాయం ఇచ్చారని తెలిపింది. టీకా ద్వారా శరీరంలో ఉత్పత్తి అయిన యాంటీబాడీల (రోగ నిరోధక శక్తి) పనితీరుపై ఈ కషాయం ఎలాంటి ప్రతికూల ప్రభావం చూపలేదని అధ్యయనంలో రుజువైందని వివరించింది.

24 వారాల పాటు జరిపిన ఈ అధ్యయనంలో లివర్‌ ఎంజైమ్‌లు, క్రియాటినిన్‌ వంటి పారామీటర్లు సాధారణ స్థాయిలోనే ఉన్నట్లు తేలిందని వెల్లడించింది. వైరస్‌–న్యూట్రలైజింగ్‌ యాక్టివిటీ 85 శాతానికి పైగానే నమోదైందని తెలిపింది. తమ పరిశోధన ఫలితాలు ఆయుర్వేద ఔషధాల సమర్థతను, భద్రతను మరింత బలోపేతం చేస్తాయని ఆయుష్‌ శాఖ కార్యదర్శి వైద్య రాజేష్‌ కొటేచా పేర్కొన్నారు. 

ఇదీ చ‌ద‌వండి: మ‌రింత శ‌క్తిమంతంగా ఎల్‌నినో!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మిస్‌ ఎర్త్‌ వాటర్‌ ఇండియాగా ఆదిలాబాద్ యువ‌తి (ఫొటోలు)
photo 2

‘తత్వం’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫొటోలు)
photo 3

మేడారం వనదేవతల సన్నిధిలో నాని (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటుడు నవీన్ చంద్ర (ఫొటోలు)
photo 5

ఫేమస్ దేవాలయాలన్నీ తిరిగేస్తున్న 'జైలర్' భామ (ఫొటోలు)

Video

View all
What Happened To Gold Should You Buy Now 1
Video_icon

పడిపోతున్న బంగారం ధరలు కొనాలా? వద్దా?
Perni Nani NONSTOP Satires On His Wife Jayasudha 2
Video_icon

ఇప్పటికీ నా భార్య తిడతా ఉంది.. పేర్ని నాని నాన్ స్టాప్ సెటైర్లు
Police Dragged Protesting Lawyers In Vijayawada 3
Video_icon

నిరసన చేస్తున్న లాయర్లను ఈడ్చిపడేసిన పోలీసులు
Actor Nani Paradise Offers Special Prayers At Medaram 4
Video_icon

నాని మేడారం మొక్కులు
Perni Nani Sweet WARNING to Kollu Ravindra Over Atrocities at Machilipatnam 5
Video_icon

నీకు ఎన్ని బూతులు వచ్చో నాకు అంతకంటే ఎక్కువే వచ్చు.. నాని స్వీట్ వార్నింగ్
Advertisement
 