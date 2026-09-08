 ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు ముందు కలకలం | man arrested by the Mumbai Police for posing as a fake PMO official | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ప్రధాని మోదీ పర్యటనకు ముందు కలకలం

Sep 8 2026 4:43 PM | Updated on Sep 8 2026 5:22 PM

man arrested by the Mumbai Police for posing as a fake PMO official

ముంబై: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ముంబై పర్యటన సందర్భంగా తీవ్ర కలకలం చెలరేగింది. ప్రధాని పాల్గొనాల్సిన కార్యక్రమంలో ఇద్దరు అగంతకులు చొరబడ్డారు. పీఎంవో అధికారులమంటూ అనుమానాస్పదంగా వ్యవహరించిన ఇద్దరు వ్యక్తులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారి వద్ద నుంచి తుపాకితో పాటు ఫేక్‌ ఐడీ కార్డులను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

ముంబైలోని బాంద్రా కుర్లా కాంప్లెక్స్ నీతా ముకేష్ అంబానీ కల్చరల్ సెంటర్ వేదికగా ‘గ్లోబల్ ఫిన్‌టెక్ ఫెస్ట్ 2026’ సదస్సు జరగాల్సి ఉంది. ఈ సదస్సును ప్రారంభించేందుకు ప్రధాని మోదీ రావాల్సి ఉంది. అంతకంటే ముందే రోహన్ పరేఖ్ తాను ప్రధాన మంత్రి కార్యాలయ అధికారినంటూ ఆ ఈవెంట్‌కు వచ్చారు. తనిఖీల్లో భాగంగా అతని వద్ద నకిలీ పీఎంవో ఐడీ కార్డుతో పాటు తుపాకీ లభించడంతో భద్రతా బలగాలు ఒక్కసారిగా అప్రమత్తమయ్యాయి. అతనితో పాటు ఉన్న సెక్యూరిటీ గార్డును కూడా పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

ఈ ఘటన తీవ్రత దృష్ట్యా ముంబై క్రైమ్ బ్రాంచ్ పోలీసులు రంగంలోకి దిగి దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. నిందితుల మొబైల్ ఫోన్లు, గుర్తింపు పత్రాలను పరిశీలిస్తున్నారు.తుపాకులతో, నకిలీ ఐడీలతో నేరుగా ప్రధాని మోదీ హాజరు కావాల్సిన కార్యక్రమానికి ఎందుకు వచ్చారనే అంశంపై లోతుగా విచారణ జరుపుతున్నారు.

అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన వార్షిక ఫిన్‌టెక్ సదస్సులలో ఒకటైన ‘గ్లోబల్ ఫిన్‌టెక్ ఫెస్ట్ 2026’ను ముంబైలో ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ప్రధాని పర్యటన వేళ జరిగిన ఈ భద్రతా లోపం స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనం సృష్టించింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

వినాయక చవితి 2026...నేను రెడీ అంటున్న గణేష్ (ఫొటోలు)
photo 2

కొత్త ఐఫోన్ 18 ప్రో వచ్చేసింది (ఫోటోలు)
photo 3

‘కాగితం పడవలు’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫొటోలు)
photo 4

అప్పటి కాలేజ్‌ లుక్‌.. ఇప్పటి స్టార్‌ హీరోయిన్స్‌! (ఫోటోలు)
photo 5

కాఫీ కప్‌తో కీర్తి.. అదిరిన కాఫీ లుక్‌! (ఫోటోలు)

Video

View all
iPhone 18 Pro Series & Foldable iPhone Duo Launched 1
Video_icon

రేట్లు ఎక్కువే కానీ.. ఐఫోన్ యూజర్లకు మాత్రం బంపర్ ఆఫర్..
Sarpavaram Police Scene Re construction With Sadiq Khan In Soujanya Case 2
Video_icon

సౌజన్య ఎలా పరిచయం.. సాధిక్ తో పోలీసుల సీన్ రీకన్ స్ట్రక్షన్
Bus Rash Driving Crashes Into Petrol Bunk 3
Video_icon

పెట్రోల్ బంక్ లోకి దూసుకొచ్చిన బస్సు కార్లు తుక్కు తుక్కు
YS Jagan Fire On Kutami Nara Lokesh Big Scam 4
Video_icon

మీలాంటి వాళ్ల వల్లే కాక్రోచ్ లు పుట్టకొస్తారు.. కూటమిపై విరుచుకుపడ్డ YS జగన్
YS Jagan Reveals Key Evidence in AP Mega DSC Scam 5
Video_icon

జగన్ దెబ్బకు బాబుకు బీపీ హై వెలుగులోకి కీలక ఆధారాలు
Advertisement
 