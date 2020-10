బెంగళూరు: మంచో, చెడో ఏదో ఒక రెస్పాన్స్‌ త్వరాగా రావాలంటే సోషల్‌ మీడియానే సరైన వేదిక. ఇందుకు నిదర్శనంగా నిలిచే సంఘటనలు కొకొల్లలు. కొద్ది రోజుల క్రితం ఢిల్లీకి చెందిన బాబా కా దాబా కథనానికి ఎలాంటి స్పందన వచ్చిందో ప్రత్యక్షంగా చూశాం. తాజాగా ఇలాంటి సంఘటన ఒకటి బెంగళూరులో చోటు చేసుకుంది. పాపం ఎండలో రోడ్డు మీద కూర్చుని మొక్కలు అమ్ముకుంటున్న వృద్ధుడికి సాయం చేయాల్సిందిగా కోరుతూ చేసిన ట్వీట్‌ నెటిజన్లతో పాటు సెలబ్రిటీలు, సిని ప్రముఖులను కూడా కదిలించింది. ఎండకు రోడ్డు మీద కూర్చున్న ఆ వ్యక్తి కోసం నెటిజనులు గొడుగు, టేబుల్‌, కుర్చి వంటివి ఏర్పాటు చేయడమే కాక అతడి దగ్గర మొక్కలు కొని మద్దతుగా నిలిస్తున్నారు. (చదవండి: సోషల్ మీడియానా మజాకా: వైరల్ వీడియో)

Meet Revana Siddappa, an old man, who sells plants at Kanakapura road near Sarakki Signal, Karnataka. Price of these plants are from Rs 10-30

On one hand he hold umbrella to save himself from sunlight

Plz support this man.@ParveenKaswan @ActorMadhavan @KanchanGupta @SonuSood pic.twitter.com/xRhqZEcG1r

— IMShubham (@shubham_jain999) October 26, 2020