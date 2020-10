సోషల్ మీడియానా మజాకా: వైరల్ వీడియో

సాక్షి, న్యూఢిల్లీ: చిన్నపిల్లలనుంచి వృద్ధుల దాకా సోషల్ మీడియా విపరీతమైన ప్రభావాన్ని పడవేస్తోంది. ఆధునిక టెక్నాలజీ యుగంలో సోషల్ మీడియా ప్రపంచ దిశ దశను మారుస్తోంది. రాజకీయాలు నుంచి వంటింటి దాకా సోషల్ మీడియానా మజాకా అనిపిస్తోంది. ఢిల్లీలో చోటు చేసుకున్న ఒక సంఘటన గురించి తెలుసుకుంటే.. సోషల్ మీడియా మీద ఒకింత కోపంతా ఉన్న వారు కూడా ఔరా సోషల్ మీడియా అనక మానరు.

ఢిల్లీలోని మాలవీయనగర్ లో ఉన్న బాబాకా ధాభా గురించి ట్విటర్ లో ఒక వీడియో పోస్ట్ అయింది. కరోనా, లాక్ డౌన్ కారణంగా డిమాండ్ లేక షాపు యజమాని కన్నీరు పెట్టుకున్న వీడియోలో షేర్ చేశారు. వృధ్యాపంలో జీవనం కోసం ఆ జంట పడుతున్న ఆరాటాన్ని చూపించారు. అంతేకాదు వీరిని ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అంతే క్షణాల్లో ఈ వీడియో వైరల్ గా మారింది. బాలీవుడ్ నటి రవీనా టాండన్, జర్నలిస్టు నటి, స్వర భాస్కర్ లాంటి సెలబ్రిటీలతో పలువురు దీన్ని లైక్ చేశారు. షేర్ చేశారు. దీంతో నెటిజనుల నుంచి స్పందన భారీగా వచ్చింది. సపోర్ట్ లోకల్ అంటూ స్థానికులు బాబాకా ధాబాకు క్యూ కట్టారు. ఇబ్బడి ముబ్బడిగా ఆర్డర్లు ఇవ్వడం మొదలు పెట్టారు. బాబా చేతి వంట మటర్ పనీర్ ను ఆసాంతం లొట్టలేసుకుంటూ ఆరగించేశారు. దీంతో సంతోషంతో ఉక్కిరి అయిపోవడం యజమాని వంతైంది. అంతేకాదు మాలవీయ నగర్ బాబాకా ధాబా ఒక ల్యాండ్ మార్క్ గా నిలిచింది.

