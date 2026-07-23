 ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్‌.. రోడ్లపై పోలీసులు, మెట్రోపై ప్రభావం | CJP Protest Live Updates And Highlights, Jantar Mantar Protest, Centre's Reaction, Security Measures And Latest News | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్‌.. రోడ్లపై పోలీసులు, మెట్రోపై ప్రభావం

Jul 23 2026 8:48 AM | Updated on Jul 23 2026 10:07 AM

CJP Protest Live Updates: Jantar Mantar CJP Protest Centre Reaction News

నీట్‌-యూజీ పేపర్‌ లీక్‌ వ్యవహారంపై కాక్రోచ్‌ జనతా పార్టీ (CJP) చేపట్టిన ఆందోళనలు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేసిన అధికారులు.. ఢిల్లీలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలు విధించారు. మరోవైపు నిరసనలు ఇతర రాష్ట్రాలకు విస్తరించడంతో రాజకీయ వాతావరణం వేడెక్కింది. తాజా పరిణామాలు ఇవే..

Live Updates

🔴 08:21 AM | ఢిల్లీలో 16 మెట్రో స్టేషన్లు మూసివేత

CJP నిరసనల నేపథ్యంలో భద్రతా కారణాలతో ఢిల్లీలోని 16 మెట్రో స్టేషన్లను మూసివేశారు. రాజీవ్‌ చౌక్‌, మండీ హౌస్‌, ఐటీవో వంటి కీలక స్టేషన్ల వద్ద రాకపోకలను నిలిపివేశారు. జంతర్‌ మంతర్‌ పరిసరాల్లో భారీగా పోలీసులు, ర్యాపిడ్‌ యాక్షన్‌ ఫోర్స్‌ బలగాలు మోహరించాయి.

🔴 08:13 AM | మంత్రి రాజీనామా చేసే వరకు పోరాటం: CJP

కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్‌ రాజీనామా చేసే వరకు తమ ఆందోళన కొనసాగుతుందని CJP వ్యవస్థాపకుడు అభిజీత్‌ దీప్కే స్పష్టం చేశారు. నిరసన 34వ రోజుకు చేరిందని, సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ నిరాహార దీక్ష 26వ రోజుకు చేరిన నేపథ్యంలో ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

🔴 07:55 AM | పోలీస్‌ అధికారిపై చర్యలకు CJP డిమాండ్‌

జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద మహిళా నిరసనకారిపై పోలీస్‌ అధికారి చేయి చేసుకున్న వీడియో వైరల్‌ కావడంతో.. సదరు అధికారిని సస్పెండ్‌ చేసి, విచారణ జరపాలని CJP డిమాండ్‌ చేసింది.

🔴 07:24 AM | భద్రత కట్టుదిట్టం.. మెట్రో సేవలపై ప్రభావం

కేంద్ర ఢిల్లీలో ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో భద్రతా తనిఖీలు ముమ్మరం చేశారు. ప్రయాణికుల రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే ప్రాంతాల్లో పోలీసులు నిఘా పెంచారు.

🔴 07:13 AM | ఇంటర్నెట్‌ నిలిపివేతపై కాంగ్రెస్‌ ఆరోపణలు

జంతర్‌ మంతర్‌ పరిసరాల్లో ఇంటర్నెట్‌ సేవలు నిలిపివేశారని కాంగ్రెస్‌ ప్రధాన కార్యదర్శి కేసీ వేణుగోపాల్‌ ఆరోపించారు. యువత నిరసన గొంతును అణచివేసేందుకు ప్రభుత్వం ప్రయత్నిస్తోందని విమర్శించారు.

🔴 05:01 AM | ముంబైలో 13 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు

CJPకి మద్దతుగా జరిగిన అనుమతి లేని నిరసనలపై ముంబై పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. గత ఐదు రోజుల్లో 13 ఎఫ్‌ఐఆర్‌లు నమోదు చేసి.. దాదాపు 400 మందిపై కేసులు నమోదు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.

🔴 03:46 AM | నాగ్‌పూర్‌లో నిరసనకారుల తరలింపు

నాగ్‌పూర్‌లోని సంవిధాన్‌ స్క్వేర్‌ వద్ద కొనసాగిన నిరసనను పోలీసులు రాత్రివేళ తొలగించారు. గడువు ముగిసినా ఆందోళన కొనసాగించడంతో పలువురిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పోలీసుల చర్య సమయంలో కొందరు యువకులు జాతీయ గీతం ఆలపించారు.

🔴 02:44 AM | మరో పోలీస్‌ చర్యపై CJP ఆరోపణలు

జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద ఇంటర్నెట్‌ సేవలు నిలిపివేశారని CJP ఆరోపించింది. మరోసారి పోలీస్‌ చర్యకు ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోందా? అంటూ ప్రశ్నించింది.

🔴 02:04 AM | షరతులతో దీక్ష విరమిస్తా: సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌

నిరసనలో పాల్గొన్న విద్యార్థులపై ఎలాంటి ప్రతీకార చర్యలు ఉండవని ప్రభుత్వం హామీ ఇస్తే దీక్ష విరమించేందుకు సిద్ధమని సోనమ్‌ వాంగ్‌చుక్‌ తెలిపారు. విద్యార్థులు కూడా తాత్కాలికంగా ఆందోళన విరమించి చర్చలకు రావాలని కోరారు.

🔴 01:45 AM | నిరసనలో నేరస్తుడి హల్‌చల్‌!

జూలై 20న జంతర్‌ మంతర్‌ నిరసనలో చరిత్ర కలిగిన నేర చరిత్ర కలిగిన హాజీ అఫ్జల్‌ కనిపించినట్లు ఓ వీడియో వైరల్‌ అయింది. ఈ అంశంపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.

🔴 01:18 AM | బ్యారికేడ్లు దాటేందుకు మళ్లీ ప్రయత్నం

జంతర్‌ మంతర్‌ వద్ద కొందరు నిరసనకారులు బ్యారికేడ్లు దాటేందుకు ప్రయత్నించడంతో భద్రతా బలగాలు అప్రమత్తమయ్యాయి. గతంలో రాళ్ల దాడిలో పలువురు పోలీసులు గాయపడిన విషయం తెలిసిందే.

🔴 11:16 PM | దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలపై కేంద్రం సమీక్ష

CJP ఆందోళనలు పలు రాష్ట్రాలకు విస్తరించడంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం భద్రతా పరిస్థితిపై సమీక్ష నిర్వహించినట్లు సమాచారం. మహారాష్ట్రలో అత్యధికంగా నిరసనలు నమోదయ్యాయని, ఆ తర్వాత కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, అసోం, హర్యానాల్లోనూ ఆందోళనలు జరిగాయని అధికారులు తెలిపారు.

🔴 10:30 PM | ఢిల్లీలో రాళ్ల దాడి ఘటన

కనాట్‌ ప్లేస్‌ సమీపంలోని టాల్స్టాయ్‌ మార్గ్‌ వద్ద పోలీసులు, RAF సిబ్బందిపై కొందరు రాళ్లు, బాటిళ్లు విసిరినట్లు ఢిల్లీ పోలీసులు తెలిపారు. ఈ ఘటనలో ఓ ఏసీపీ గాయపడినట్లు వెల్లడించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బర్త్‌డే స్పెషల్‌..హీరో సూర్య రేర్‌ ఫోటోలు
photo 2

హైదరాబాద్ : అత్యంత వైభవంగా బల్కంపేట ఎల్లమ్మ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

విదేశీయుడిని పెళ్లాడబోతున్న స్టార్‌ హీరో కూతురు.. ఎంగేజ్‌మెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

ఫేమస్ వినాయకుడి గుడిలో ప్రియుడితో కలిసి బిగ్‌బాస్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 5

చిల్లెస్ట్ డైరెక్టర్.. 'ఎపిక్' సెట్స్‌లో వైష్ణవి (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Debate On Kadambari Jethwani Case 1
Video_icon

బిగ్ ట్విస్ట్.. ఛార్జ్ షీట్ లో బయటపడ్డ జత్వానీ కీ పాయింట్స్..
Seediri Appalaraju Wife Face To Face Over Her Husband Arrest 2
Video_icon

సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్ పై భార్య రియాక్షన్
New Twist In Trainee IPS Uday Krishna Reddy Case 3
Video_icon

ట్రైనీ IPS ఉదయ్ కృష్ణారెడ్డి కేసు పూటకో మలుపు
Sidiri Appala Raju Arrest High Tension in Palasa 4
Video_icon

Palasa: సీదిరి అప్పలరాజు అరెస్ట్

Wangchuk's letter to Central Government 5
Video_icon

Wangchuk: నిరాహార దీక్ష విరమిస్తా.. కానీ డిమాండ్లు నెరవేర్చాలి
Advertisement
 