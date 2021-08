సిగ్నల్‌ దగ్గర ఓ క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ను, అతనికి సపోర్ట్‌గా వచ్చిన మరో వ్యక్తిని ఉత్తపుణ్యానికే రెచ్చిపోతూ చితకబాదింది ఓ యువతి. ఉత్తర ప్రదేశ్‌ లక్నో అవుధ్‌ సిగ్నల్‌ దగ్గర జులై 30న రాత్రి 9.40కి ఈ ఘటన జరగ్గా.. మూడు రోజుల తర్వాత సోషల్‌ మీడియా, మీడియా ద్వారా విపరీతంగా వైరల్‌ అయ్యింది ఆ వీడియో. దీంతో ఆ యువతిని అరెస్ట్‌ చేయాలంటూ పెద్ద ఎత్తునే నిరసన నడిచింది.. ఇంకా నడుస్తోంది.

ఈ నేపథ్యంలో పోలీసులు స్పందించారు. ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్‌ దగ్గరి కెమెరాల ఆధారంగా అక్కడేం జరిగిందో మీడియాకు వివరించారు. సిగ్నల్‌ పడకముందే రోడ్డు క్రాస్‌ చేయాలని ప్రయత్నించిన యువతి.. సరిగ్గా సిగ్నల్‌ పడిన టైంలో వేగంగా వస్తున్న ఓ కారు ముందట ఆగింది. ఆ వెంటనే క్యాబ్‌ డ్రైవర్‌ మీద ఊగిపోతూ.. ఆమె దాడి చేయడం రికార్డయ్యింది. ఫోన్‌ పగలకొట్టడంతో పాటు కారులో ఉన్న 600రూ. లాగేసుకుంది. అదంతా అంతా అక్కడే ఉన్న ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్‌, వాహనదారులంతా నిస్సహాయంగా చూస్తూ ఉండిపోయారు. చాలాసేపు ట్రాఫిక్‌ కూడా జామ్‌ అయ్యింది. దీంతో పోలీసులు వచ్చారు.

A man's dignity is equivalent to a woman's dignity. Cab driver Ali of #Lucknow is a true gentleman and he didn't slap back demonstrate his upbringing. #LucknowGirl Priyadarshani Yadav

beats driver Ali in presence of @lkopolice.

Here's CCTV footage, #ArrestLucknowGirl pic.twitter.com/dBOANBc5Dg

— Joydeep Roy (@jdroy_) August 2, 2021