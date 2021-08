సోషల్‌ మీడియా అంటే వైరల్‌ వీడియోలకు హబ్‌. ప్రేమ-పగ-దాడి.. అదీ ఇదీ అనే తేడా లేకుండా ఏదైనా హల్‌ చల్‌ చేస్తుంటుంది. తాజాగా ఉత్తర ప్రదేశ్‌లో నడిరోడ్డుపై ఓ యువతి చేసిన రచ్చ వీడియో సోషల్‌ మీడియాను కుదిపిస్తోంది. #ArrestLucknowGirl హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

లక్నోలోని అవధ్‌ ట్రాఫిక్‌ సిగ్నల్‌ దగ్గర ఈ ఘటన చోటు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. ఓ వ్యక్తిని నడిరొడ్డులో ఓ యువతి చితకబాదడం అందులో ఉంది. నాన్‌ స్టాప్‌గా అతన్ని కొడుతుంటే.. ట్రాఫిక్‌ కానిస్టేబుల్‌తో సహా అక్కడున్నవాళ్లంతా ఆ తతంగం చూస్తూ ఉండిపోయారు. కారణం అడుగుతుంటే.. ఆ వ్యక్తి ఫోన్‌ను లాక్కుని మరీ పగలకొట్టింది ఆ యువతి. అంతేకాదు అడ్డొచ్చిన మరో వ్యక్తిని కాలర్‌ లాగి మరీ బాదేసింది.

Viral Video: A Girl Continuously Beating a Man (Driver of Car) at Awadh Crossing, Lucknow, UP and allegedly Damaging his Phone inspite of him asking for Reason pic.twitter.com/mMH7BE0wu1

ఈ టైంలో భారీ ట్రాఫిక్‌ జామ్‌ కాగా.. వెనకాల ఉన్న చాలామంది ‘ఆ అమ్మాయికి బుద్ధుందా?’ అంటూ వెనకాల నుంచి అరవడం వినొచ్చు. అయినా పట్టించుకోకుండా ఆ అమ్మాయి ఎగరి ఎగిరి మరీ ఆ వ్యక్తిని కొడుతూనే ఉంది. మధ్యలో వచ్చిన వ్యక్తిని ‘నీకేం పనిరా’ అంటూ మరీ బాదింది. ఇక తనను ఢీకొట్టిన కారణంగానే ఈ పని చేసినట్లు ఆ యువతి అందులో మాట్లాడినట్లు ఉంది.

Even the Person who came to Save the Cab Driver was Assaulted in these undated Viral Videos.

She can be heard saying the Car Hit her pic.twitter.com/CXuUoBaLUj

— Megh Updates 🚨 (@MeghUpdates) July 31, 2021