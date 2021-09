పాట్నా: మాస్క్‌ పెట్టుకోలేదని భారత జవాన్‌ని జార్ఖండ్ పోలీసులు చితకబాదారు. ఈ ఘటన ఛాత్రా జిల్లాలో జ‌రిగింది. ప్రస్తుతం దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఛాత్రా ఎస్పీ ఇచ్చిన నివేదిక ఆధారంగా ఘటనకు సంబంధించిన ముగ్గురు పోలీసు సిబ్బందిని, మరో ఇద్దరు అధికారులను సస్పెండ్ చేశారు. పోలీసులు చిత‌క‌బాదిన జ‌వాన్‌ను ప‌వ‌న్ కుమార్ యాద‌వ్‌గా గుర్తించారు. వివరాల ప్రకారం.. ఓ ప్రాంతంలో పోలీసులు డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్న స‌మ‌యంలో ఆరా-భూసాహి గ్రామానికి చెందిన యాదవ్ తన బైక్‌పై ఆ రూట్లో వెళ్తుండగా అడ్డుకుని మాస్క్ లేక‌పోవ‌డంతో పోలీసులు యాదవ్‌ని నిల‌దీశారు.

ఈ క్రమంలో ఓ పోలీసు బైక్ తాళాలు లాక్కోగా అతని చర్యలకు యాదవ్‌ నిర‌స‌న వ్యక్తం చేశారు. దీంతో పోలీసులు, జ‌వాన్ల మ‌ధ్య వాగ్వాదం, ఘ‌ర్షణ జ‌రిగింది. దీంతో అక్కడున్న పోలీసులు అతడిని రౌండప్‌ చేసి కొట్టడమే కాకుండా కాలుతో కడుపులో తన్నారు. ఆశ్చర్యమేమంటే జవాన్‌ని కొడుతున్న పోలీసులకు కూడా మాస్క్‌ లేదు. గ్రామస్థులు జోక్యం చేసుకోవడంతో జవాన్‌ను మయూర్‌హండ్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు తరలించారు. విషయం తెలుసుకున్న ఛత్ర ఎస్పీ రాకేశ్ రంజన్‌ ఘటనపై నివేదికను కోరారు.

Army jawan beaten up by police personnel in Jharkhand#Jharkhand #ViralVideo pic.twitter.com/VCPHNeyx3R

— VR (@vijayrampatrika) September 2, 2021