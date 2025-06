గాంధీనగర్‌: ఎయిరిండియా ఘోర విమాన ప్రమాదంలో ఓ ప్రయాణికుడు మృత్యుంజయుడిగా బయటపడ్డాడు. విమానం ప్రమాదం నుంచి రమేష్‌ విశ్వాస్‌ కుమార్‌ అనే ప్రయాణికుడు ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు గుర్తించారు.

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే సీటు 11ఏ ప్రయాణికుడు ఎమర్జెన్సీ గేటు నుంచి బయటకు నడుచుకుంటూ వస్తున్న వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. విమానం కూలిన తర్వాత ఎమర్జెన్సీ గేటు నుంచి బయటకు వచ్చినట్లు అహ్మదాబాద్‌ పోలీసులు ఆలస్యంగా గుర్తించారు.

(రమేష్‌ విశ్వకుమార్‌ కుమార్‌ ఎయిరిండియా విమానం టికెట్‌)



సదరు ప్రయాణికుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డట్లు అహ్మదాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ జిఎస్ మాలిక్ ధృవీకరించారు. ‘ఎయిర్ ఇండియా విమాన ప్రమాదంలో ఒక ప్రయాణికుడు ప్రాణాలతో బయటపడ్డాడని అహ్మదాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్ జిఎస్ మాలిక్ చెప్పారని ఏఎన్‌ఐ నివేదించింది. 11ఏ సీటులో ఒక ప్రయాణీకుడు ప్రాణాలతో బయటపడినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. సదరు ప్రయాణికుడు ప్రస్తుతం ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని చెప్పారు. అయితే,మరణాల సంఖ్య గురించి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. కానీ నివాస ప్రాంతంలో విమానం కూలిపోవడంతో మృతుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉంది’అని మాలిక్ అన్నారు.

Miracle amidst tragedy!!!



Ramesh Vishwashkumar, seated on 11A, is the sole survivor of the Air India crash in Ahmedabad. He jumped out and walked away injured. He’s currently undergoing treatment at the hospital.#AhmedabadPlaneCrash #Ahmedabad pic.twitter.com/pWIHUD7kG5

