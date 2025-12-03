భారత మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తి (CJI) బీఆర్ గవాయ్పై అసభ్యకరమైన వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు సస్పెండ్ అయిన న్యాయవాది రాకేష్ కిషోర్కు పరాభవం ఎదురైంది. బుధవారం ఢిల్లీలోని కర్కర్దూమా కోర్టు వద్ద దాదాపు 100–150 మంది వ్యక్తుల బృందం తనపై చెప్పులతో దాడి చేసిందని ఆరోపించారు.
రాకేష్ కిషోర్పై కొంతమంది చేతులు ఎత్తుతున్నట్లు చూపించే వీడియో కూడా సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో న్యాయవాది కొంతమందితో వాదిస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది, కొందరు అతనిని దాడుల నుంచి తప్పించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు చూడవచ్చు. ఈ సంఘటనపై పోలీసులు ఇంకా ఎటువంటి ప్రకటన విడుదల చేయలేదు.
सीजीआई गवई जी के ऊपर जूते से हमला करने वाला राकेश किशोर के ऊपर भी किसी ने जूते से हमला किया और ये काम करके बहुत अच्छा किया...
जूते से मार खा लेंगे गोबर खा लेंगे नाली का पानी पी लेंगे लेकिन सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे।😂😂 (Rakesh kishore..)
ये महान काम करने वाले व्यक्ति को… pic.twitter.com/xc5yjiDtze
— Nishu Aazad (@Nishuazad11) December 9, 2025
ఆ వ్యక్తులు నన్ను కొడుతున్నప్పుడు, వారు ఎందుకు అలా చేస్తున్నారని నేను వారిని అడిగాను. అప్పటి సీజేఐ గవాయ్తో జరిగిన సంఘటన కారణంగానే అలా చేసినట్లు వారు సమాధానం ఇచ్చారు. అయితే గవాయ్ సనాతన ధర్మాన్ని కూడా అవమానించారని రాకేష్ కిషోర్ పేర్కొన్నారు.
#WATCH | Delhi | Suspended advocate Rakesh Kishore claims he was attacked with slippers by 100-150 people today (in Karkardooma Court)
He says," When those people were hitting me, I asked them why they were doing so. They answered that it was because of the incident with the… pic.twitter.com/oXYqdS6IbJ
— ANI (@ANI) December 9, 2025
అక్టోబర్ ప్రారంభంలో సుప్రీంకోర్టులోని తన కోర్టు గదిలో 71 ఏళ్ల న్యాయవాది రాకేష్ కిషోర్ బిఆర్ గవాయ్ వైపు షూ విసిరారు. మాజీ ప్రధాన న్యాయమూర్తిపై ఆయన షూ విసిరినప్పుడు, భద్రతా దళాలు జోక్యం చేసుకుని ఆయనను కోర్టు బయటకు తీసుకెళ్లాయి. కోర్టు గది నుంచి బయటకు తీసుకెళ్తుండగా, ఆయన "సనాతన్ కా అప్మాన్ నహి సహేగా హిందూస్తాన్" అని నినాదాలు చేశారు. ఈ చర్య కారణంగా బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా అతని లైసెన్స్ను సస్పెండ్ చేసింది .
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ కూడా బిఆర్ గవాయ్తో మాట్లాడి తనపై ఒక న్యాయవాది బూటు విసిరే ప్రయత్నాన్ని ఖండిస్తూ, ఈ దాడి ప్రతి భారతీయుడిని ఆగ్రహానికి గురిచేసిందని అన్నారు. మన సమాజంలో ఇటువంటి అవమానకరమైన చర్యలకు చోటు లేదని ఆయన అన్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటూ జస్టిస్ గవాయ్ ప్రదర్శించిన ప్రశాంతతను నేను అభినందిస్తున్నాను. ఇది న్యాయ విలువల పట్ల ఆయన నిబద్ధతను & మన రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని బలోపేతం చేయడాన్ని హైలైట్ చేస్తుందని అన్నారు.