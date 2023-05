న్యూఢిల్లీ: ఢిల్లీ సీఎం అరవింద్‌ కేజ్రీవాల్‌ నేతృత్వంలోని ఆమ్‌ ఆద్మీ పార్టీ శనివారం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. గోవాలోని తమ పార్టీ విభాగాన్ని తక్షణమే రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అయితే అమిత్‌ పాలేకర్‌ రాష్ట్ర పార్టీ చీఫ్‌గా కొనసాగుతారని వెల్లడించింది. గోవాలో రాష్ట్ర కొత్త కార్యవర్గాన్ని త్వరలో నియమిస్తామని ఆప్‌ పేర్కొంది.

ఈ మేరకు ఆప్‌ ట్వీట్‌ చేసింది. ‘గోవాలో అధ్యక్ష పదవి మినహా, పార్టీ మొత్తం విభాగాన్ని తక్షణమే రద్దు చేస్తున్నాం. అమిత్ పాలేకర్ మాత్రం రాష్ట్ర అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతారు. రాష్ట్రంలో పార్టీ కొత్త కార్యవర్గాన్ని త్వరలో ప్రకటిస్తాం’ అని తెలిపింది.

— AAP (@AamAadmiParty) May 27, 2023