 కృష్ణమ్మకు హారతి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కృష్ణమ్మకు హారతి

Nov 14 2026 1:17 AM | Updated on Nov 14 2026 1:17 AM

శ్రీశైలంటెంపుల్‌: కార్తీకమాసోత్సవాలను పురస్కరించుకుని పాతాళగంగ వద్ద కృష్ణమ్మకు హారతి కార్యక్రమాన్ని సంప్రదాయబద్ధంగా నిర్వహించారు. పాతాళగంగ వద్ద ఉన్న కృష్ణవేణి నదీమాతల్లి విగ్రహానికి శుక్రవారం సాయంత్రం పూజలు, వస్త్ర సమర్పణ తదితర కార్యక్రమాలు జరిపించారు. అలాగే పాతాళగంగ ఘాట్‌ వద్ద స్వామిఅమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులకు విశేష పూజలు, ఏకాదశ హారతులు సమర్పించారు. అనంతరం నదీమాతల్లికి పూజలు, సారె సమర్పణ, దశహారతులు ఇచ్చారు. ముందుగా లోకకల్యాణాన్ని కాంక్షిస్తూ అర్చకులు సంకల్పాన్ని పఠించి, మహాగణపతిపూజ జరిపించారు. అనంతరం సంప్రదాయాన్ని అనుసరించి నదీమతల్లికి హారతులు ఇచ్చారు. ఓంకారహారతి, నాగహారతి, త్రిశూలహారతి, నందిహారతి, సింహహారతి, సూర్యహారతి, చంద్రహారతి, కుంభహారతి, నక్షత్రహారతి, కర్పూర హారతి ఇచ్చారు. కార్యక్రమంలో దేవస్థాన ధర్మకర్తల మండలి అధ్యక్షులు పోతుగుంట రమేష్‌నాయుడు, ఈఓ శ్రీనివాసరావు, అర్చకస్వాములు, వేదపండితులు, సిబ్బంది పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

చీరకట్టులో వైష్ణవి చైతన్య అందాల సందడి.. ( ఫొటోలు)
photo 2

‘రియాలిటీ’ మూవీ సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ మూవీ పాట విడుదల ప్రెస్ మీట్ (ఫోటోలు)
photo 4

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరోయిన్లు శ్రీలీల, గౌరిప్రియ (ఫొటోలు)
photo 5

హు..హు..హు.. ఇప్పుడే ఇలా ఉంటే! (ఫోటోలు)

Video

View all
Big Boost for YSRCP: Massive Joinings in Allagadda, Nandyal 1
Video_icon

YSRCPలోకి భారీగా చేరికలు..

Priyanka Chopra Husband Nick Jonas Emotional Letter 2
Video_icon

జీవితాన్ని నాశనం చేశావు... ఆ లెటర్ లో అసలు ఏముంది?
Anchor Eshwar Exposed Behind Facts Of Janasena Leaders Vulgar Language In Twitter 3
Video_icon

అల్లూ అర్జున్..Jr. NTR భార్యలను తిట్టినా పవన్ కళ్యాణ్ మౌనానికి కారణం..?
Kalpalathareddy Questions Nara Lokesh 4
Video_icon

లోకేష్ ఏం చేస్తున్నాడు... ఫీజు రీయింబర్స్‌మెంట్ పై కల్పలతా రెడ్డి ఫైర్
Massive Crash in Gold & Silver Prices 5
Video_icon

బంగారం ధరల్లో ఊహించని పతనం! ఇంకా తగ్గనున్నాయా?
Advertisement
 