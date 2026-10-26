 యాజమాన్య పద్ధతులతో మెరుగైన దిగుబడి | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యాజమాన్య పద్ధతులతో మెరుగైన దిగుబడి

Oct 26 2026 8:18 AM | Updated on Oct 26 2026 8:18 AM

తిప్పర్తి : ఆయిల్‌ పామ్‌ సాగులో అధికారులు, ఉద్యాన శాఖ సూచనల ప్రకారం రైతులు ఎరువులు, నీటి యాజమాన్య పద్ధతులు సమర్థవంతంగా నిర్వహించినప్పుడే మెరుగైన దిగుబడులు సాధించవచ్చని మాజీ మంత్రి డాక్టర్‌ జి.చిన్నారెడ్డి అన్నారు. ఆయిల్‌ పామ్‌ రైతు సొసైటీ, పతంజలి ఫుడ్స్‌ లిమిటెడ్‌ సంయుక్త సహకారంతో తిప్పర్తి మండలంలోని దుప్పలపల్లిలో ఆదివారం నిర్వహించిన ఆయిల్‌ పామ్‌ రైతు సదస్సుకు ఆయన ముఖ్యఅతిథిగా హాజరై మాట్లాడారు. రైతులు, రైతు సంఘాల ప్రతినిధులు ఉద్యాన శాఖ అధికారులతో నిరంతరం సమన్వయం పెంపొందించుకోవడం ద్వారా ఆయిల్‌ పామ్‌ రంగాన్ని మరింత అభివృద్ధి చేసుకోవచ్చని చిన్నారెడ్డి పేర్కొన్నారు. ఈ సదస్సులో ఆయిల్‌ పామ్‌ సాగు విస్తరణ, నాణ్యమైన మొక్కల ఎంపిక, శాసీ్త్రయ సాగు విధానం, యాజమాన్య పద్ధతులు, చీడపీడలు–తెగుళ్ల నివారణ, నీటి యాజమాన్యం, అంతర పంటల సాగు మరియు అధిక దిగుబడి సాధించే అంశాలపై రైతులతో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. ఆయిల్‌ పామ్‌ రైతు సొసైటీ అధ్యక్షుడు గురువారెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో ఉద్యాన శాఖ అధికారి అనంతరెడ్డి, ఆయిల్‌ పామ్‌ ప్రతినిధులు డీజీఎం యాదగిరి, పీఎం మధుసూదన్‌రెడ్డి, రైతు నాయకులు లింగారెడ్డితోపాటు వివిధ జిల్లాల నుంచి వచ్చిన ఆయిల్‌ పామ్‌ రైతులు పాల్గొన్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'యాక్షన్ కింగ్' అర్జున్ చిన్న కుమార్తె అంజనా సర్జా వివాహం (ఫొటోలు)
photo 2

త్రిష రోడ్ షో.. అభిమానుల సందడితో దద్దరిల్లిన రోడ్లు (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఉత్సాహంగా ‘కే హార్మనీ ఫెస్టా– కొరియా కల్చర్‌ డే– 2026’ (ఫొటోలు)
photo 4

విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న అర్జున్ చిన్న కూతురు (ఫొటోలు)
photo 5

మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Janasena Women Leader Sensational Comments On Minister Narayana 1
Video_icon

మీకు డిపాజిట్లు కూడా రావు..! మంత్రి నారాయణకు జనసేన వీర మహిళ వార్నింగ్
TDP Candidates Fake Nominations Controversy 2
Video_icon

టీడీపీ ఫేక్ నామినేషన్ల బాగోతాలు
India Women Clinch ODI Series With Dominant 121-Run Win 3
Video_icon

జింబాబ్వేకు షాక్.. రెండో వన్డేలో భారత మహిళల సత్తా
Super Cyclone Alert To Andhra Pradesh 4
Video_icon

ముంచుకొస్తోన్న అర్నాబ్ తుఫాన్ ముప్పు..!
Ravindranath Reddy Serious On TDP Goons Attacks In YSRCP Leaders 5
Video_icon

YSRCP నేతల ఎన్నికల ప్రచారంలో కత్తులతో టీడీపీ గూండాల అరాచకం
Advertisement
 