 యశ్ టాక్సిక్ మూవీ... ఇంత దారుణ పరిస్థితేంటి? | Yash's Toxic Movie Ott Release Deal Down after Theatre Response | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Toxic Movie OTT: యశ్ టాక్సిక్ మూవీ... ఇంత దారుణ పరిస్థితేంటి?

Oct 9 2026 5:09 PM | Updated on Oct 9 2026 5:14 PM

Yash's Toxic Movie Ott Release Deal Down after Theatre Response

కేజీఎఫ్ స్టార్ యశ్ హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ మూవీ టాక్సిక్. భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా విఫలమైంది. దాదాపు రూ.400 కోట్ల బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కించగా.. యశ్‌ కెరీర్‌లోనే బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్‌గా నిలిచింది. ఈ మూవీకి గీతూ మోహన్‌దాస్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ కియారా అద్వానీ హీరోయిన్‌గా మెప్పించింది.

అయితే ఈ మూవీ రిలీజై నెల రోజులు దాటినా ఇప్పటి వరకు ఓటీటీకి రాలేదు. థియేటర్ రెస్పాన్స్ చూశాక ఓటీటీలు సైతం ఈ చిత్రంపై వెనకడుగు వేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు టాక్సిక్‌ ఓటీటీ డీల్‌కు సంబంధించి ఓ క్రేజీ టాక్ వైరలవుతోంది. ఈ సినిమాకు డిజాస్టర్‌ టాక్‌ వచ్చేసరికి ఓటీటీ డీల్‌ ఆఫర్ తగ్గిపోయిందని తెలుస్తోంది. మొదట రూ.200 కోట్లకు డీల్ కుదిరినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే థియేటర్ రెస్పాన్స్ తర్వాత ఏకంగా రూ.30 కోట్లకు పడిపోయినట్లు సమాచారం.

కానీ ఇప్పుడు ఆ రూ.30 కోట్లు వెచ్చించలేమని ఓటీటీలు ముందుకు రావడం లేదని టాక్. కాగా..  ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ జీ5 సొంతం చేసుకుందని గతంలో రూమర్స్ వినిపించాయి. కానీ దీనిపై ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనైతే రాలేదు. ఈ లెక్కన చూస్తే అసలు టాక్సిక్ ఓటీటీకి వస్తుందా? లేదా? అనే విషయంలో సస్పెన్స్ నెలకొంది. చివరికీ ఈ సినిమా ఓటీటీలో వస్తుందో మరికొద్ది రోజులు ఆగితే కానీ చెప్పలేని పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. రాబోయే రోజుల్లోనైనా క్లారిటీ వస్తుందో లేదో వేచి చూడాల్సిందే. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో విష్ణుప్రియ భీమినేని గ్లామర్.. (ఫోటోలు)
photo 2

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 3

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌
photo 5

బతుకమ్మ వేడుకలు.. విద్యార్థినుల నృత్యాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Dharmana Prasada Rao Fires On Chandrababu Over Supreme Court verdict On BC Reservation 1
Video_icon

BC రిజర్వేషన్లపై బాబుకు సుప్రీం చెంపదెబ్బ.. ధర్మాన ప్రసాద్ రావు రియాక్షన్
Actor Vijay Devarakonda Ranabali Teaser 2
Video_icon

'రణబాలి' థియేట్రికల్ ట్రైలర్.... మతిపోవాల్సిందే
France Violence Students Protests In Paris 3
Video_icon

France: మంటల్లో తగలబడుతున్న స్కూళ్లు, కాలేజీలు
Tragedy In Sangareddy Manoor Village 4
Video_icon

సంగారెడ్డి జిల్లా మనూరులో విషాదం
Navi Pillay Wins Nobel Peace Prize 2026 5
Video_icon

భారత సంతతి మహిళకు నోబెల్ శాంతి పురస్కారం... ఎవరీ నవనీతం పిళ్లై..?
Advertisement
 