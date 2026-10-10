 రష్మిక పేరు నేను చెప్పలేదు : విజయ్‌ దేవరకొండ | Vijay Deverakonda Interesting Comments On Rashmika Role In Ranabaali Movie | Sakshi
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రష్మిక పేరు నేను చెప్పలేదు : విజయ్‌ దేవరకొండ

Oct 10 2026 6:51 PM | Updated on Oct 10 2026 7:10 PM

Vijay Deverakonda Interesting Comments On Rashmika Role In Ranabaali Movie

‘టాక్సీవాలా’ తర్వాత రాహుల్ సంకృత్యన్ దర్శకత్వంలో విజయ్‌ దేవరకొండ హీరోగా నటించిన చిత్రం ‘రణబాలి’. రష్మిక మందన్నా హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. పెళ్లి తర్వాత వీరిద్దరు కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం కావడంతో ‘రణబాలి’పై భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. విజయ్‌ పాత్రకే కాదు రష్మిక పోషించిన జయమ్మ పాత్రకు సినిమాలో చాలా ప్రాధాన్యత ఉండబోతున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఆ పాత్రకు రష్మికను తీసుకోవాలని విజయ్‌ చెప్పలేదట. దర్శకుడు రాహుల్‌ పట్టుపట్టి రష్మికను హీరోయిన్‌గా ఒప్పించారట. 

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ఈ విషయాన్ని స్వయంగా విజయ్‌ దేవరకొండనే చెప్పాడు. తాజాగా ఆయన మీడియాతో ముచ్చటించారు. ఈ సందర్భంగా రష్మిక పాత్ర గురించి మాట్లాడుతూ.. ‘జయమ్మగా రష్మిక పేరును డైరెక్టర్ రాహుల్ సూచించాడు. నాకు కూడా ఆమె అయితేనే బాగుంటుంది అనిపించింది. గతంలోనూ నా సినిమాల్లో హీరోయిన్ గా రష్మిక ప్రస్తావన వచ్చినా ఆ సినిమాలకు తను కరెక్ట్ కాదు అనిపించింది. మేము కలిసి చేసే సినిమా స్పెషల్ గా ఉండాలని అనుకున్నాను. రణబాలి సినిమాలో మా ఇద్దరి మధ్య అలాంటి మంచి డ్రామా ఎమోషన్ ఉంది. మేము కలిసి చేయడం వల్ల ఈ పాత్రలకు ఇంకాస్త ఎమోషనల్ డెప్త్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఆ పాత్రలపై మా రియల్ లైఫ్ ఇంపాక్ట్ కూడా పడుతుంది. సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మీరు కూడా ఇదే ఫీల్ అవుతారు’ అని విజయ్‌ అన్నారు. 

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