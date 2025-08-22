 నా కూతురి ఆరోగ్యం కోసం రోజూ ఈ ఫుడ్‌ తప్పనిసరి: ఉపాసన | Upasana Serve This Food Regularly Her Daughter Klin Kaara | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నా కూతురి ఆరోగ్యం కోసం రోజూ ఈ ఫుడ్‌ తప్పనిసరి: ఉపాసన

Aug 22 2025 8:17 AM | Updated on Aug 22 2025 8:17 AM

Upasana Serve This Food Regularly Her Daughter Klin Kaara

రామ్‌ చరణ్‌, ఉపాసన ముద్దల కూతురు క్లీంకార ఎలా ఉంటుందో చూడాలని ఇప్పటికీ ఫ్యాన్స్‌ ఎదురుచూస్తున్నారు. అయితే, ఆమె ముఖం కనిపించకుండా తీసిన ఫొటోల్ని ఇన్‌స్టాలో ఉపాసన పంచుకుంటూ ఉంటారు. ముఖ్యంగా ఏదైన పండుగ లేదా ఇంట్లో శుభకార్యం ఉంటే ఆ విశేషాలతో పాటు తమ కూతురి ఫోటోలను అభిమానులతో ఉపాసన షేర్‌ చేస్తారు. ఈసారి క్లీంకార తీసుకునే ఆహారం గురించి ఉపాసన చెప్పారు. రోజూ తన డైట్‌లో ఒక పదార్థం తప్పనిసరిగా ఉంటుందని తెలిపారు.

క్లీంకార రోజూ తీసుకునే డైట్‌లో 'రాగులు' తప్పకుండా ఉంటాయని ఉపాసన ఇలా చెప్పారు.' రాగులతో తయారు అయిన ఆహార పదార్థాలు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది.  చిన్నప్పట్నుంచి నాకు చాలా ఇష్టమైన ఆహారం కూడా ఇదే. దీంతో క్లీంకారకు కూడా దీనినే అలవాటు చేశాను.  సద్గురు జగ్గీ వాసుదేవ్ కూడా నాతో ఒకసారి మాట్లాడుతూ.. క్లీంకారకు రోజూ రాగుల్ని ఏదో రూపంలో అందించమని సూచించారు. ఆయన కూతరు రాధే జగ్గీ కూడా ఇదే మాట చెప్పింది. తను కూడా చిన్నప్పట్నుంచీ రాగి జావ తాగేదానినని పేర్కొంది. అందికే వారిద్దరూ ఫిట్‌గా ఉన్నారు. 

భవిష్యత్‌లో నా కూతురు కూడా హెల్దీగా ఉండాలని తన రోజువారి డైట్‌లో రాగుల్ని చేర్చాను' అంటూ ఆమె చెప్పారు. అయితే, వైద్యుల సలహాలు మాత్రం తప్పకుండా తీసుకోవాలని సూచించారు. మోతాదుకు మించకుండా ఉపయోగించాలని లేదంటే కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలు కూడా వస్తాయిని తెలిపారు. చిన్నపిల్లల వైద్య నిపుణుల సలహా తీసుకున్నాకే  రాగుల్ని అలవాటు చేయడం మంచిదని నిపుణులు కూడా సూచిస్తున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

#HBDChiranjeevi : 70 ఏళ్ల గాడ్‌ ఫాదర్‌.. 'చిరంజీవి' బర్త్‌డే స్పెషల్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ లో సందడి చేసిన సినీ నటి శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 3

మెగాస్టార్ చిరంజీవి బర్త్ డే.. ఇవి మీకు తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

బలగం బ్యూటీ కొత్త సినిమా.. గ్రాండ్‌గా పూజా కార్యక్రమం (ఫోటోలు)
photo 5

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న నాగచైతన్య దంపతులు (ఫోటోలు)

Video

View all
Russian Attack On US Electronics Plant In Western Ukraine 1
Video_icon

ఆగని రష్యా, ఉక్రెయిన్ దాడులు
Cine Workers Strike Latest Updates 2
Video_icon

టాలీవుడ్ లో కొనసాగుతున్న ప్రతిష్టంభనకు తెర
Thalapathy Vijay Clarity On Alliance During TVK Maanadu Event 3
Video_icon

పొత్తులపై దళపతి క్లారిటీ
Janasena Leader Mutyala Naidu Land Grabbing In Vishaka 4
Video_icon

Mutyala Naidu: కోర్టు ఆదేశాలను లెక్కచేయని జనసేన నేత
Kutami Prabhutvam Negligence On Degree Admissions In Andhra Pradesh 5
Video_icon

విద్యాశాఖ మొద్దునిద్ర.. డిగ్రీ అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ను పట్టించుకోని కూటమి సర్కార్
Advertisement
 