 ఒకే హీరోతో డేటింగ్ చేశాం: ఇద్దరు స్టార్‌ హీరోయిన్లు | Twinkle Khanna and kajol reveals her ex boyfriend in common | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒకే హీరోతో డేటింగ్ చేశాం: ఇద్దరు స్టార్‌ హీరోయిన్లు

Nov 15 2025 12:28 PM | Updated on Nov 15 2025 12:32 PM

Twinkle Khanna and kajol reveals her ex boyfriend in common

బాలీవుడ్‌ హీరోయిన్స్‌ కాజోల్‌ (Kajol), ట్వింకిల్‌ ఖన్నా (Twinkle Khanna) వ్యాఖ్యాతలుగా  కొనసాగుతున్న సెలబ్రిటీ టాక్‌ షో ‘టూ మచ్‌’ (Two Much) గురించి సోషల్‌మీడియాలో పెద్ద ఎత్తున చర్చ జరుగుతుంది.  ‘అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌ వీడియో’ (Amazon Prime Video)లో  తాజాగా విడుదలైన ఎపిసోడ్‌లో వారిద్దరూ చేసిన వ్యాఖ్యలు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

గతంలో వీరిద్దరు ఒకేసారి.. ఒకే హీరోతో డేటింగ్ చేసినట్లు  షాకింగ్‌ విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే, అదంతా తమ పెళ్లికి ముందేనంటూ క్లారిటీ ఇచ్చారు. గతంలో ఇలాంటి సీక్రెట్స్‌ చెప్పాలంటే ఎవరైనా కాస్త ఆలోచించేవారు. అయితే, ప్రస్తుతం చాలా సింపుల్‌గా బహిరంగంగా మాట్లాడేస్తున్నారు. వారిద్దరితో డేటింగ్‌ చేసిన ఆ హీరో ఎవరంటూ సోషల్‌మీడియాలో  చర్చలు మొదలయ్యాయి. కొందరు అభిషేక్ కపూర్ అంటూ కామెంట్‌ చేస్తే ఇంకొందరు మాత్రం అక్షయ్ కమార్ అని పోస్టులు పెడుతున్నారు. ఏదేమైనా వారిద్దరూ మాత్రం నిజ జీవితంలో వేరువేరు వ్యక్తులను  పెళ్లి చేసుకున్నారనేది నిజం.  కాజోల్ అజయ్ దేవగన్‌ను పెళ్లి చేసుకుంటే.. ట్వింకిల్ ఖన్నా మాత్రం అక్షయ్‌ను వివాహం చేసుకుంది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘సంతాన ప్రాప్తిరస్తు’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

#KrithiShetty : క్యూట్ లూక్స్‌తో కృతి శెట్టి (ఫొటోలు)
photo 3

‘కాంత’ సినిమా సక్సెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 4

బాలల దినోత్సవం..నెహ్రూ జూ పార్క్‌కు సందర్శకుల తాకిడి (ఫొటోలు)
photo 5

ఎల్బీ స్టేడియంలో సందడిగా 'అరైవ్-లైవ్' కార్యక్రమం (ఫొటోలు)

Video

View all
Vaibhav Suryavanshi Hits 144 Off 42 Balls 1
Video_icon

చరిత్ర సృష్టించిన వైభవ్ సూర్యవంశీ.. 42 బంతుల్లోనే 144 పరుగులు
Pawan Kalyan Warning Sundarapu Vijay Kumar In Land Issue 2
Video_icon

జనసేన ఎమ్మెల్యేకు పవన్ వార్నింగ్
Ram Charan And Sukumar Film To Go On Sets After March 3
Video_icon

సుకుమార్ మాస్టర్ ప్లాన్.. RC17 సెట్స్ పైకి అప్పుడే..!
Yanamala Rama Krishnudu Satires On His Party TDP 4
Video_icon

సాక్షి పేపర్ చదువుతా.. సాక్షి టీవీ చూస్తా.. టీడీపీపై యనమల సెటైర్లు..
AP Assembly Speaker Ayyanna Patrudu Shocking Comments On Goa Beach 5
Video_icon

బీచ్ లో రెండు పెగ్గులేసుకుని..! స్పీకర్ అయ్యన్న వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు
Advertisement
 