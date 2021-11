దక్షిణాది స్టార్‌ హీరోయిన్‌ త్రిష అరుదైన ఘనతను సొంతంగా చేసుకుంది. యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్(యూఏఈ) ప్రభుత్వం జారీ చేసే గోల్డెన్ వీసా ఆమెను వరించింది. అంతేకాకుండా.. ఈ వీసా అందుకున్న తొలి తమిళ నటిగా త్రిష రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. ఈ విషయాన్ని తానే స్వయంగా సోషల్‌ మీడియా వేదికగా ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా త్రిష యూఏఈ నుంచి గోల్డెన్ వీసా అందుకున్న తొలి నటిని తానే కావడం ఆనందంగా ఉందంటూ మురిసిపోతోంది.

చదవండి: ఆచార్య సెకండ్‌ సింగిల్‌: ఆకట్టుకుంటున్న ‘నీలాంబరి’ ప్రోమో సాంగ్‌

దీంతో త్రిష సోషల్ మీడియాలో శభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ వీసాను.. ఫర్హాన్ ఖాన్, షారూఖ్ ఖాన్, బోనీ కపూర్, అర్జున్ కపూర్, మోహన్ లాల్.. మమ్ముట్ట, దుల్కర్ సల్మాన్, నేహా కక్కర్, అమాల్ మాలిక్, కేఎస్ చిత్ర వంటి వారు అందుకున్నారు. ఇక తమిళ చిత్రపరిశ్రమ నుంచి ఈ వీసా అందుకున్న తొలి సినీ నటిగా త్రిష నిలిచింది. ఈ వీసా ఉన్నవారు సూదీర్ఘకాలం వరకు యూఏఈలో ఉండొచ్చు.

Happy and privileged to be the first Tamil actor to have received the golden visa😀

Thank you🙏🏻 @emiratesfirst

@jamadusman @rjrijin

@efirstglobal @alsaadgdrfa @gdrfa @dubai #uaegovernment #dubaiculture pic.twitter.com/MgCnwtZj5m

— Trish (@trishtrashers) November 3, 2021