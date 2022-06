భార్య మీద పడ్డ ఫ్యాన్స్‌.. అసభ్య పదజాలంతో దూషించిన నటుడు

Tom Hanks Get Fire On Fans After They Push His Wife Rita Wilson: బాలీవుడ్‌ మిస్టర్ పర్‌ఫెక్ట్‌ అమీర్‌ ఖాన్‌ తాజాగా నటించిన చిత్రం 'లాల్ సింగ్‌ చద్దా'. ఈ మూవీ 'ది ఫారెస్ట్‌ గంప్‌'కు రీమెక్‌గా తెరకెక్కిన విషయం తెలిసిందే. ఇందులో ప్రధాన పాత్రలో నటించి ప్రపంచవ్యాప్తంగా అభిమానులను సంపాదించుకున్న హాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ టామ్‌ హాంక్స్‌. ఇటీవల ఈ నటుడు సహనం కోల్పోయి తన అభిమానులపై అరిచాడు. అసభ్యకర పదంతో తిట్టాడు. ఈ సంఘటన బుధవారం (జూన్ 15) రాత్రి న్యూయార్క్‌లో చోటుచేసుకుంది.

ఆస్కార్‌ విన్నర్‌ టామ్‌ హ్యాంక్స్‌ తన భార్య రిటా విల్సన్‌, పిల్లలతో కలిసి న్యూయార్క్‌లోని ఓ రెస్టారెంట్‌కు వచ్చాడు. డిన్నర్‌ చేసి బయటకు వెళ్తుండగా కొంత మంది అభిమానులు టామ్‌ హ్యాంక్స్‌ చుట్టూ గుమిగూడారు. అటోగ్రాఫ్‌లు, సెల్ఫీలు అడిగారు. ఈ క్రమంలో తన భార్యపై పడ్డారు. దాంతో ఆమె కిందపడిపోయే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇది చూసిన టామ్‌ హ్యాంక్స్‌ తన అభిమానులపై విరుచుకుపడ్డాడు. 'వెనక్కి వెళ్లండి. రీటా నా భార్య. తనపై పడేందుకు ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు' అంటూ 'ఎఫ్‌ పదం' ఉపయోగించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట గింగిరాలు తిరుగుతోంది.

చదవండి: ఆ హీరోలా ఎఫైర్స్‌ లేవు.. కానీ ప్రేమలో దెబ్బతిన్నా: అడవి శేష్‌

సైలెంట్‌గా తమిళ హీరోను పెళ్లాడిన తెలుగు హీరోయిన్‌..

తర్వాత పలువురు అభిమానులు టామ్‌ హ్యాంక్స్‌కు క్షమాపణలు తెలిపారు. ప్రస్తుతం టామ్‌ హ్యాంక్స్‌ ఎల్విస్‌ సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా వివిధ ప్రదేశాలకు వెళ్తున్నాడు టామ్‌. ఈ మూవీ జూన్ 24న విడుదల కానుంది.