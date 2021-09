Rana Daggubati To Appear Before ED: టాలీవుడ్‌ డ్రగ్స్‌ కేసులో హీరో రానా దగ్గుబాటి నేడు(బుధవారం) ఈడీ ముందుకు రాన్నునారు. మనీలాండరింగ్‌ వ్యవహారంలో రానాను విచారించనున్నారు ఈడీ అధికారులు. ఇప్పటికే విచారణకు హాజరు కావాలని ఈడీ అధికారులు రానాకు నోటీసులు జారీ చేసిన విషయం తెలిసిందే. మెదటిసారి సినీతారల డ్రగ్స్ కేసులో రానా విచారణను ఎదుర్కొంటున్నారు.

గతంలో 2017 జరిపిన ఎక్సైజ్‌ విచారణలో రానా,రకుల్‌ల పేర్లు తెరపైకి రాలేదు. అయితే డ్రగ్స్‌ పెడ్లర్‌ కెల్విన్‌ ఇచ్చిన సమాచారంతో వారిద్దరికి నోటీసులు జారీ ఇచ్చారు. ఇప్పటికే ఈ కేసులో రకుల్‌ ఈడీ ముందుకు హాజరు అయిన సంగతి తెలిసిందే.

చదవండి : కెల్విన్‌తో కలిపి నందు విచారణ

టాలీవుడ్‌ డ్రగ్స్‌ కేసుపై పూనమ్‌ కౌర్‌ సంచలన వ్యాఖ్యలు