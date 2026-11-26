‘బేబీ’ సినిమా దర్శకుడు సాయి రాజేష్, నిర్మాత ఎస్కేఎన్(SKN)లకు తెలంగాణ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. తన కథను అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించారని, తన మేధో సంపత్తి హక్కులను ఉల్లంఘించారని దర్శకుడు శిరిన్ శ్రీరామ్ కోర్టును ఆశ్రయించాడు. తన రచయితల బృందంతో కలిసి అభివృద్ధి చేసిన ‘ప్రేమించొద్దు’ సినిమా కథను అనుమతి లేకుండానే ‘బేబీ’ సినిమా నిర్మాణంలో ఉపయోగించారని పిటిషన్లో ఆరోపించాడు. శిరిన్ శ్రీరామ్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై విచారణ చేపట్టిన హైకోర్టు ఈ మేరకు నోటీసులు జారీ చేసింది.
శిరిన్ శ్రీరామ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, తొలుత సాయి రాజేష్ ‘ప్రేమించొద్దు’ సినిమాను నిర్మించాలనే ఆసక్తితో తనను సంప్రదించారు. ఈ క్రమంలో శిరిన్ శ్రీరామ్, తన రచయితల బృందంతో కలిసి దాదాపు ఏడాది పాటు శ్రమించి కథను అభివృద్ధి చేశారు. అయితే, కథకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుని, దాని అభివృద్ధి ప్రక్రియ పూర్తయిన తర్వాత సాయి రాజేష్ తమతో సంబంధం లేకుండా, ఆ కథాంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని స్వతంత్రంగా ‘బేబీ’ సినిమాను తెరకెక్కించారని శిరిన్ ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో తాను, తన రచయితల బృందం మోసపోయామని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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ఈ వివాదం తొలుత ఫిబ్రవరి 2024లో వెలుగులోకి వచ్చింది. తన కథను అనుమతి లేకుండా ఉపయోగించారంటూ శిరిన్ శ్రీరామ్ రాయదుర్గం పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం, కథను కాపీ చేయడం, మోసం చేయడం వంటి ఆరోపణలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతూ తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. అప్పట్లో మీ దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయా అని పలువురు ప్రశ్నించినప్పుడు ‘బేబీ లీక్స్’ అని ఒక పుస్తకం కూడా విడుదల చేశారు దర్శకుడు శిరిన్ శ్రీరామ్. పిటిషనర్ తరఫున న్యాయవాది జి. సురేందర్ వాదనలు వినిపించగా, వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకున్న తెలంగాణ హైకోర్టు ‘బేబీ’ దర్శకుడు సాయి రాజేష్, నిర్మాత ఎస్కేఎన్లకు నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ ఆరోపణలపై తమ వివరణ తెలియజేయాలని ఆదేశించింది.