Snehan Weds Kannika Ravi: మక్కల్‌ నీది మయ్యం పార్టీ అధ్యక్షుడు కమల్‌ హాసన్‌ సమక్షంలో గీత రచయిత స్నేహన్‌ వివాహం గురువారం చెన్నైలో జరిగింది. స్నేహన్‌ మక్కల్‌ నీది మయ్యం పార్టీలో కీలక బాధ్యతలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈయన, నటి కన్నిక రవి గురువారం అగ్నిసాక్షిగా ఒక్కటయ్యారు.

చెన్నైలోని ఒక నక్షత్ర హోటల్లో జరిగిన వీరి వివాహవేడుకకు కమల్‌ హాజరయ్యారు. కమల్‌ చేతుల మీదుగా తాళిని అందించగా స్నేహన్, కన్నిక రవి మెడలో మాంగల్యధారణ చేశారు. దర్శకుడు భారతీరాజా, జ్ఞానసంబంధం హాజరై నూతన దంపతులకు శుభాశీస్సులు అందించారు.

Kavingar #Snehan and #KannigaRavi Got Married Today. Congratulations pic.twitter.com/istVsnfCYU

Actor #Snehan & #KannikaRavi married in the presence of #KamaHaasan today in Chennai. pic.twitter.com/J2cUcJpmbM

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) July 29, 2021