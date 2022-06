Siddhu Jonnalagadda DJ Tillu Sequel To Go On Floors In August: చిన్న సినిమాగా విడుదలైన 'డీజే టిల్లు' బాక్సాఫీస్‌ వద్ద దుమ్ములేపింది. సిద్ధు జొన్నలగడ్డ, నేహా శెట్టి జంటగా నటించిన ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 12న రిలీజ్‌ అయి ప్రేక్షకులతోటి 'అట్లుంటది మనతోని' అనేలా చేసింది. అయితే విమల్‌ కృష్ణ దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీకి కొనసాగింపు కూడా ఉంటుందనేలా సినిమా చివర్లో హింట్‌ ఇచ్చారు. అంతేకాకుండా ఆడియెన్స్‌ సైతం ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ వస్తే 'అట్లుంటది మాతోటి' అనేలా హిట్‌ ఇద్దామని ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సినిమా నిర్మాత నాగవంశీ చేసిన ట్వీట్‌ ఆసక్తి రేపుతోంది. ఈ ట్వీట్‌తో 'డీజే టిల్లు' సినిమా సీక్వెల్‌ ప్రారంభం కానుందని తెలుస్తోంది.

స్క్రిప్ట్‌కు సంబంధించిన పుస్తకాన్ని దేవుడి పటాల ముందుంచి పూజ చేసిన ఫొటోను శనివారం (జూన్ 25) ట్విటర్‌ వేదికగా పంచుకున్నారు నాగవంశీ. ఈ ఫొటోకు 'ప్రేక్షకులు ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్న ఫ్రాంచైజీ రౌండ్‌ 2 పనులు వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. ఈ క్రేజీ అడ్వెంచర్‌ షూటింగ్‌ ఆగస్టు నుంచి ప్రారంభమవుతుంది.' అని రాసుకొచ్చారు.

The most awaited Franchise... Gearing up for Round 2 🔥 Crazy adventure starts filming in August! 🤩 pic.twitter.com/JX130Z4fpZ — Naga Vamsi (@vamsi84) June 25, 2022

దీంతో నెటిజన్స్‌ 'డీజే టిల్లు'కు సీక్వెల్ రానుందని భావిస్తున్నారు. అలాగే 'టిల్లు అన్న రెడీ అవుతున్నాడు' అని నెటిజన్స్‌ కామెంట్ చేయగా, దర్శక నిర్మాత మధుర శ్రీధర్ 'సోదరా.. పార్ట్‌ 2 కూడా బ్లాక్‌బస్టర్‌ కావాలి' అని విష్‌ చేస్తూ సిద్ధు జొన్నలగడ్డను ట్యాగ్‌ చేశారు. దీనికి 'థ్యాంక్యూ సర్‌' అని సిద్ధు రిప్లై ఇ‍చ్చాడు. ఈ ట్వీట్లతో 'డీజే టిల్లు 2' రానుందని తెలుస్తోంది.

