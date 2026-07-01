కోలీవుడ్‌ ఎంట్రీ ఇస్తోన్న ‘లిటిల్‌ హార్ట్స్‌’ బ్యూటీ

‘అంబాజీపేట మ్యారేజి బ్యాండు’, ‘లిటిల్ హార్ట్స్’, ‘హే బల్వంత్’ చిత్రాలతో ప్రేక్షకుల్లో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు సొంతం చేసుకున్న తెలుగమ్మాయి శివానీ నాగారం కోలీవుడ్ ఎంట్రీ ఖరారైన సంగతి తెలిసిందే. ‘టూరిస్ట్ ఫ్యామిలీ’, ‘విత్ లవ్’ సినిమాల ఫేమ్ అభిషేక్ జీవంత్ హీరోగా గౌతమ్ శివరామ్ దర్శకత్వంలో ఓ మూవీ రూదుతోంది. డ్రామా కంపెనీ సమర్పణలో ఎ. బాలమురుగన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శివానీ నాగారం, యోగలక్ష్మీ హీరోయిన్లుగా నటిస్తుండగా, కన్నడ నటుడు శివరాజ్కుమార్ ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు.
ఈ సినిమా షూటింగ్ శరవేగంగా జరుగుతోంది. అభిషేక్ , శివరాజ్ కుమార్, శివానీలపై కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరిస్తున్నారు మేకర్స్. ఈ సినిమా చిత్రీకరణకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను తాజాగా మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేశారు. ‘‘తమిళంలో నేను నటిస్తున్న తొలి సినిమా ఇది. నాకు కొంచెం తమిళ భాష వస్తుంది. ఈ సినిమా నాకు చాలా ప్రత్యేకం. శివ రాజ్కుమార్ సార్తో కలిసి నటిస్తున్నాను. అభిషేక్ చాలా ప్రతిభావంతుడు. ఆయనతో పనిచేయడం సంతోషంగా ఉంది’’ అని ఆ వీడియోలో పేర్కొన్నారు శివానీ నాగారం. ఈ చిత్రాన్ని ఈ ఏడాదే రిలీజ్ చేయాలని మేకర్స్ ప్లాన్ చేస్తున్నారని కోలీవుడ్ సమాచారం.