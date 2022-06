Samantha Team Up With Vijay And Lokesh Kanagaraj For Thalapathy 67: తెలుగులో వరుస చిత్రాలతో దూసుకెళ్తుంది సమంత. శాకుంతలం, యశోద, ఖుషి సినిమాలతో ఫుల్‌ బిజీగా ఉన్న సామ్‌ తాజాగా ఓ తమిళ చిత్రానికి గ్రీన్‌ సిగ్నల్‌ ఇచ్చిందని టాక్‌. కోలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో విజయ్‌ హీరోగా నటించనున్న 67వ (Thalapathy 67) చిత్రంలో హీరోయిన్‌గా నటించనుందట సమంత. ‘మాస్టర్‌’ వంటి హిట్‌ చిత్రం తర్వాత లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ దర్శకత్వంలో విజయ్‌ హీరోగా ఓ సినిమా రూపొందనుంది. ఈ చిత్రంలో విజయ్‌కి జోడీగా సమంత ఫిక్స్‌ అయిందని కోలీవుడ్‌ టాక్‌.

‘కత్తి, తేరి, మెర్సల్‌’ వంటి చిత్రాల్లో మంచి జోడీ అనిపించుకున్నారు విజయ్‌-సమంత. తాజా చిత్రంలో నటిస్తే వీరిద్దరూ నాలుగోసారి జత కట్టినట్లు అవుతుంది. లోకేశ్‌ గత సినిమాలతో పోలిస్తే ఈ చిత్రంలో హీరోయిన్‌ పాత్రకు ప్రాధాన్యత ఉందని సమాచారం. ఈ ఏడాది చివర్లో ఈ సినిమా సెట్స్‌పైకి వెళ్లనుంది. ఇదిలా ఉంటే.. సమంత లీడ్‌ రోల్‌లో నటించిన ‘శాకుంతలం, యశోద’ సినిమాలు విడుదలకు సిద్ధంగా ఉండగా, విజయ్‌ దేవరకొండ సరసన చేస్తున్న ‘ఖుషి’ షూటింగ్‌ జరుగుతోంది.

