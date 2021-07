మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌ సెన్సేషనల్‌ డైరెక్టర్‌ శంకర్ కాంబినేషన్‌లో పాన్‌ ఇండియా మూవీ తెరకెక్కనున్న సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌ ఎవరన్న దానిపై ఇప్పటివరకు పలు రకాల పేర్లు వినిపించినా ఫైనల్‌గా బాలీవుడ్‌ భామ కియారా అద్వానీ ఆ ఛాన్స్‌ కొట్టేసింది. గతంలో వినయ విధేయ రామలో రామ్‌చరణ్‌తో నటించిన ఈ బ్యూటీ ఇప్పుడు మరోసారి జత కట్టనుంది. ఈ విషయాన్ని చిత్రబృందం అధికారికంగా ప్రకటించింది.

జులై31న కియారా అద్వానీ పుట్టినరోజు సందర్భంగా బర్త్‌డే విషెస్‌ తెలిపిన మూవీ టీం ఆమెను వెల్‌కం అబోర్డ్‌ అంటూ పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. రామ్‌చరణ్‌ కెరీర్‌లో 15వ చిత్రంగా వస్తున్న ఈ సినిమా అనౌన్స్‌ చేసినప్పటి నుంచి అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. ఇక మరో విశేషం ఏంటంటే..ఈ చిత్రంలో కండల వీరుడు సల్మాన్‌ ఖాన్‌ సైతం ఓ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు సమాచారం. శ్రీ వెంకటేశ్వర బ్యానర్‌పై దిల్‌ రాజు నిర్మిస్తున్న ఈ మూవీ రెగ్యులర్‌ షూటింగ్‌ త్వరలోనే ప్రారంభం కానుంది.

Joining us on this super exciting journey is the talented and gorgeous @advani_kiara !

Welcome on board ❤️#HappyBirthdayKiaraAdvani#RC15 #SVC50@ShankarShanmugh @AlwaysRamCharan @MusicThaman @SVC_official pic.twitter.com/u4RU0Fs2ee

