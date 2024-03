పుష్ప సినిమా నుంచి రష్మిక వీడియో లీక్‌

ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్- రష్మిక మందన్న కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం పుష్ప-2. సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. 2021లో విడుదలై పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో బ్లాక్‌ బస్టర్‌గా నిలిచిన ‘పుష్ప: ది రైజ్‌’ మూవీకి సీక్వెల్‌గా ‘పుష్ప: ది రూల్‌’ రూపొందుతోంది. ప్రస్తుతం చివరి షెడ్యూల్ షూటింగ్ జరుగుతుంది. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి రష్మిక లుక్ లీకైంది.. ఆ ఫోటో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో తెగ వైరల్ అవుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్‌ లోని నంద్యాల జిల్లా బనగానపల్లె మండలంలోని యాగంటి క్షేత్రంలో ‘పుష్ప: ది రూల్‌’ సినిమా షూటింగ్‌ సందడి నెలకొంది. అక్కడే ఈ ఫోటో లీక్‌ అయినట్లు తెలుస్తోంది. ఫోటోతో పాటు వీడియో కూడా లీక్‌ అయింది. ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌పై నవీన్‌ ఎర్నేని, వై.రవిశంకర్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీ చిత్రీకరణ యాగంటి, వైజాగ్‌ తదితర ప్రాంతాల్లో జరుగుతోంది. యాగంటి క్షేత్రంలోని గుహలో కొలువైన శ్రీ వెంకటేశ్వరస్వామికి హీరోయిన్‌ రష్మిక మందన్నా బంగారు కిరీటాన్ని బహూకరించే సన్నివేశాలను తెరకెక్కించారు సుకుమార్‌. పుష్ప టీమ​ అక్కడకు వస్తుందని తెలియడంతో భారీగా ప్రజలు అక్కడకు చేరుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కొందరు వీడియో తీయడంతో అవి ఇప్పుడు వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

Wooohoooooo

Here is Srivalli's 1st look

Now the excitement to watch this film has increased further.

Teri Jhalak Asharfi @iamRashmika 🔥❤️#RashmikaMandanna ❤️pic.twitter.com/EsZEfMcXkS

