 దురంధర్-2 వసూళ్ల ఊచకోత.. ఆ ఒక్కడి వల్లే రూ.500 కోట్లు..! | Ranveer Singh credits Rakesh Bedi for Rs 500 crore of Dhurandhar 2
Dhurandhar 2: దురంధర్-2 వసూళ్ల సునామీ.. కేవలం అతని వల్లే రూ.500 కోట్లు..!

Mar 20 2026 2:48 PM | Updated on Mar 20 2026 3:08 PM

Ranveer Singh credits Rakesh Bedi for Rs 500 crore of Dhurandhar 2

రణ్‌వీర్ సింగ్ హీరోగా వచ్చిన స్పై యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ దురంధర్‌. గతేడాది డిసెంబర్‌లో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద వసూళ్ల ఊచకోత చూపించింది. 2025లో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మూవీగా నిలిచింది. కేవలం హిందీలో మాత్రమే రిలీజైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసింది. ఏకంగా రూ.1300 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్స్ రాబట్టింది. 

తాజాగా ఈ మూవీకి సీక్వెల్‌గా వచ్చిన చిత్రం దురంధర్ ది రివెంజ్‌. పార్ట్-2గా వచ్చిన ఈ సినిమా మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైంది. ఈ సారి హిందీతో పాటు దక్షిణాది భాషల్లోనూ రిలీజైంది. కేవలం ప్రీమియర్స్‌తోనే వసూళ్లు సునామీ ప్రారంభించిన బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకెళ్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో దురంధర్‌ నటుడు రాకేశ్ బేడీ ఆసక్తికర విషయాన్ని పంచుకున్నారు. రణ్‌వీర్‌ సింగ్ తనతో ఇలా చెప్పారని గుర్తు చేసుకున్నారు. 

తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూకు హాజరైన రాకేశ్‌ బేడీ ఆసక్తికర కామెంట్స్ చేశారు. నా రోల్ షూటింగ్‌ పూర్తైన రోజు రణ్‌వీర్ తనకు ఓ మాట చెప్పారని గుర్తు చేసుకున్నారు.‌ ఒకవేళ ఈ మూవీ రూ.1000 కోట్లకు పైగా వసూలుచేస్తే.. అందులో రూ.500 కోట్లు రాకేశ్‌ వల్లే వస్తాయని అన్నారని తెలిపారు. ఓ నటుడిగా ఇంతకుమించి ఏం కావాలని హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నా చివరి రోజు షూటింగ్‌లో రణ్‌ వీర్‌సింగ్ ఏడ్చారని దర్శకుడు ఆదిత్య ధర్ అన్నారు. సెట్‌లో అంతలా ఎమోషనల్ వాతావరణాన్ని సృష్టించిన మూవీ ‍అని తెలిపారు. కాగా..  ఈ చిత్రంలో రాకేశ్ బేడీ రోల్ ఆడియన్స్‌ను విపరీతంగా ఆకట్టుకుంది. కరాచీకి చెందిన రాజకీయ నాయకుడు జమాలి పాత్రలో రాకేశ్ బేడీ అదరగొట్టేశారు. 

రణ్‌వీర్ సింగ్ ప్రశంసలు..

జమాలిగా బేడీ నటన ప్రేక్షకుల నుంచి ప్రశంసలను అందుకుంది. ఓ  రాజకీయ నాయకుడి నయవంచక పాత్రలో పాత్రలో ఆయన నటన ప్రేక్షకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది. రణ్‌వీర్‌ సింగ్ ప్రశంసలు కురిపించడం చూస్తుంటే బేడీ పాత్ర  ప్రభావం, అలాగే సెట్‌లో వారి మధ్య ఏర్పడిన స్నేహబంధం అర్థమవుతోంది.   కాగా.. ఈ చిత్రంలో ఆర్. మాధవన్, సారా అర్జున్, డానిష్ పాండోర్, సంజయ్ దత్ లాంటి స్టార్స్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించారు. కాగా.. ధురంధర్ 2 ఫస్ట్ డే, ప్రీమియర్స్‌తో కలిసి  ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 172.63 కోట్ల గ్రాస్‌ రాబట్టింది.
 

