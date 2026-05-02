 బట్టలు ఆరేసాక, సడెన్‌గా వర్షం వస్తే : అమ్మడి ఐడియా అదుర్స్‌! | Interesting technic to dry clothes in sudden rain
Sakshi News home page

Trending News:

May 2 2026 3:38 PM | Updated on May 2 2026 3:38 PM

బట్టలు ఆరేయడం, మడతపెట్టడం, వాటిని జాగ్రత్తగా అల్మరాలలో సర్దడం ఒక పెద్ద పని. దీనికి చాలా ఓపిక శ్రద్ధ ఉండాలి. అందుకే చాలామంది ఇళ్లల్లో  ఏ సోఫాలోనో, కుర్చీల్లోనో లేదంటే దీవాన్‌  బెడ్స్‌మీదో  ఉతికిన బట్టలు గుట్టలు గుట్టలుగా పడి ఉంటాయి.  ఇక పోతే బట్టలను ఆరబెట్టడం ఎండాకాలంలో అయితే పెద్దగా సమస్య ఉండదు కానీ, మిగతా  సీజన్లలో ఇది  కొంచెం కష్టమే... ఎంతో కష్టపడి ఉతికి(వాషింగ్‌ మెషీన్‌లోనే అనుకోండి) ఆరేసినపుడు,  ఉన్నట్టుండి వర్షం వస్తే... గోవిందా...ఆ కష్టం పగోడికి రావద్దు అనిపిస్తుంది.  దీనికోసం ఒక అమ్మడు మంచి ఆలోచన చేసింది.

చిన్న బాల్కనీలున్న ఇళ్లలో, సరైన ప‍్లేస్‌  దొరకనపుడు బట్టల రాక్‌లను ఏర్పాటు చేసుకోవడం ఎంతో ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. బాత్రూంలో గోడకు, బాల్కనీలో,బాత్రూంలో,  పడకగదుల్లోనూ బట్టల రాక్‌లు అమర్చుకుంటాం. ఇంకా వాష్‌స్టాండ్, సీలింగ్ డ్రాయర్ ర్యాక్ ట్రైపాడ్ డ్రైయింగ్ ర్యాక్స్‌ లాంటివి వాడతాం. అయితే ఆరు బయట  తీగల మీద ఆరేసిన బట్టల్ని  వర్షం వచ్చినపుడు పరుగెట్టాల్సిన అవసరం  లేకుండానే  ఒక వినూత్న టెక్నిక్‌ను వాడింది. దీనికి జస్ట్‌ అలా వీల్‌ అమర్చిన స్టాండ్‌ను లోపలికి  జరిపింది. అంతే  ఆకస్మిక వర్షాల నుండి రక్షణగా, బట్టలు ఆరబెట్టే  సొంత అమరికను ఏర్పాటు చేసుకుందో  మహిళ.

నెటిజన్ల  స్పందన 
గుడ్‌ ఐడియా అంటూ కొంతమంది నెటిజన్లు అభినందించారు. మరి కొంతమంది మాత్రం టేం వేస్ట్‌, స్పేస్‌ వేస్ట్‌ అంటూ పెదవి విరిచారు. మంచి ఆలోచనే! కాకపోతే, ఎంత స్థలం వృధా అవుతుందో! ఆ మొత్తంలో బట్టలను, దీని పరిమాణంలో సగం ఉండే ప్లేస్‌లోనే నేను ఆరేయగలను. పైగా వర్షం గురించి కూడా చింతించాల్సిన పనే లేకుండా ఆ షెడ్డు కిందనే, సూర్యరశ్మి వేడి , గాలి వల్ల బట్టలు చక్కగా ఆరిపోతాయి. ఇది పూర్తిగా వృధా! అని ఒకరు కామెంట్‌ చేయడం గమనార్హం. 
 

Advertisement
 
Advertisement

Advertisement
 