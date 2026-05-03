జర్మనీకి ట్రంప్ భారీ షాక్

వాషింగ్టన్: అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యూరప్ మిత్రదేశాలకు ఊహించని షాక్ ఇచ్చారు. జర్మనీలో మోహరించిన అమెరికా సైనిక బలగాలను భారీ సంఖ్యలో తగ్గించనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఇరాన్ వివాదంలో జర్మనీ సహకారంపై తీవ్ర అసంతృప్తితో ఉన్న ట్రంప్.. గతంలో పెంటగాన్ ప్రతిపాదించిన 5,000 కంటే చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో సైనికులను ఉపసంహరించుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. ఈ అనూహ్య నిర్ణయంతో అగ్రరాజ్యానికి, నాటో మిత్రదేశాలకు మధ్య ఉన్న దౌత్యపరమైన అంతరం మరింత పెరిగినట్లు స్పష్టమవుతోంది.
జర్మనీ వైఖరిపై ట్రంప్ తీవ్ర అసంతృప్తి
జర్మనీ నుంచి సుమారు 5,000 మంది అమెరికా బలగాలను ఉపసంహరించుకోవాలనే పెంటగాన్ తాజా ప్రణాళికల నేపథ్యంలో ట్రంప్ ఈ సంచలన ప్రకటన చేశారు. ఎయిర్ ఫోర్స్ వన్ ఎక్కే సమయంలో సౌత్ ఫ్లోరిడాలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ, ‘మేము బలగాలను భారీగా తగ్గిస్తున్నాం.. ఆ సంఖ్య 5,000 కంటే చాలా ఎక్కువే ఉంటుంది’ అని తేల్చి చెప్పారు. ఇరాన్లో జరుగుతున్న సైనిక ఆపరేషన్లకు జర్మనీ వంటి కీలక ఐరోపా మిత్రదేశాల నుండి ఆశించిన స్థాయిలో మద్దతు లభించడం లేదన్నదే ట్రంప్ పరిపాలనా యంత్రాంగం ఆగ్రహానికి ప్రధాన కారణమని తెలుస్తోంది.
జర్మన్ ఛాన్సలర్ మెర్జ్పై విమర్శనాస్త్రాలు
ఈ వ్యవహారంలో జర్మన్ ఛాన్సలర్ ఫ్రెడరిక్ మెర్జ్పై ట్రంప్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. ఇరాన్పై అమెరికా తీసుకుంటున్న చర్యలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో మెర్జ్ విఫలమయ్యారని ఆరోపించారు. జర్మనీలో ఇమ్మిగ్రేషన్, ఇంధనం, ఉక్రెయిన్ వంటి అంతర్గత సమస్యలను పరిష్కరించడంలో మెర్జ్ అత్యంత పేలవంగా పనిచేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ‘ఇరాన్ అణ్వాయుధాలు కలిగి ఉండటం మీకు ఇష్టమేనా?’ అని తాను మెర్జ్ను ప్రశ్నించానని, ఆయన ‘కాదు’ అని సమాధానం ఇచ్చారని ట్రంప్ ఒక కార్యక్రమంలో వెల్లడించారు.
ఇటలీ, స్పెయిన్లకూ హెచ్చరికలు
కేవలం జర్మనీకే పరిమితం కాకుండా, ఇటలీ, స్పెయిన్లలో మోహరించిన అమెరికా సైనిక సిబ్బందిని సైతం తగ్గించే అవకాశం ఉందని ట్రంప్ సూచించారు. ఇరాన్ వివాదంలో ఆయా దేశాల వైఖరిని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. ట్రంప్ తాజా ప్రకటనలు.. అమెరికా, దాని చిరకాల యూరోపియన్ మిత్రదేశాల మధ్య పెరుగుతున్న దౌత్యపరమైన విబేధాలను ఎత్తిచూపుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఈస్ట్లో విదేశాంగ విధానం, సైనిక వ్యూహాలకు సంబంధించి వాషింగ్టన్కు, కీలక నాటో సభ్య దేశాలకు మధ్య రోజురోజుకూ తీవ్ర అంతరాలు పొడచూపుతున్నాయని ఈ పరిణామాలు తెలియజేస్తున్నాయి.
