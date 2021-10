RGVs New Movie Aasha Encounter Trailer Released : సంచలన దర్శకుడు రామ్‌గోపాల్‌ వర్మ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. ఎవరెన్ని విమర్శలు చేసినా తను చేయాలనుకుంది చేసి తీరతాడు. 2019, నవంబర్‌26న దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించిన దిశ అత్యాచార ఘటన ఆధారంగా ఆర్జీవీ రూపొందిన చిత్రం ఆశ ఎన్‌కౌంటర్‌. గతంలోనే దీనికి సంబంధించిన పోస్టర్‌ను రిలీజ్‌ చేశాడు. అయితే కోర్టు ఆదేశాల మేరకు టైటిల్‌ను మార్చి తాజాగా ట్రైలర్‌ను విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్‌మీడియాలో ట్రెండ్‌ అవుతుంది

ఈ సినిమాను నవంబర్‌26న విడుదల చేస్తున్నట్లు ఆర్జీవీ ప్రకటించాడు. అయితే ఈ సినిమా కథ మాత్రం ఎవరిని ఉద్దేశించి కానీ, ఏ ఆధారపడి తీసింది కాదని, ఇది పూర్తిగా కల్పితం అని పేర్కొన్నారు. కాగా ఈ చిత్రంలో సోనియా ఆశ టైటిల్‌ రోల్‌లో అనురాగ్‌ కంచర్ల ప్రొడక్షన్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాకు ఆనంద్‌ చంద్ర దర్శకత్వం వహించారు.

AASHA ENCOUNTER film got delayed due to COVID and LEGAL issues but now it’s releasing on NOVEMBER 26th featuring @SoniaAASA in title role directed by @anandchandra02 and produced by @anuragkancharla https://t.co/CqmID1h96X

— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 31, 2021