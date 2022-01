అభినవ్‌ సర్ధార్, రామ్‌ కార్తీక్‌ హీరోలుగా వెంకటేష్‌ త్రిపర్ణ దర్శకత్వంలో రూపొందిన చిత్రం ‘రామ్‌ అసుర’. అభినవ్, వెంకటేశ్‌ నిర్మించిన ఈ చిత్రం నవంబర్‌ 19న విడుదలై పాజిటివ్‌ టాక్‌ తెచ్చుకుంది.. డైమండ్ చుట్టూ తిరిగే కథకు ఇద్దరి జీవితాల్ని ముడిపెట్టడం ఈ సినిమా ప్రత్యేకత.

తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది. నేటి నుంచి అమెజాన్‌ ప్రైమ్‌లో అందుబాటులో ఉండనున్నట్లు అధికారిక ప్రకటన వెలువడింది. మరి ఈ సినిమాను థియేటర్లలో చూడటం మిస్‌ అయినవాళ్లు ఎంచక్కా ఇంట్లోనే కూర్చుని చూసేయండి. భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించిన ఈ మూవీలో సుమన్, శుభలేఖ సుధాకర్, చాందిని త‌మిళ్‌రాస‌న్‌, శాని సాల్మాన్‌‌, శెర్రి అగర్వాల్ త‌దిత‌రులు ముఖ్య పాత్రల్లో నటించారు.

A power-packed Action Entertainer With Suspense thriller #RamAsur Will be streaming on @PrimeVideoIN From Tomorrow ✌🏻

