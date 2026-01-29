 సలార్-2 ఆగిపోయిందా?.. మేకర్స్ లేటేస్ట్ పోస్ట్ వైరల్..! | Prabhas' Salaar 2 Makers share hint amid shelving rumours | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Salaar Part 2: ప్రభాస్ సలార్-2 ఆగిపోయిందా?.. మేకర్స్ క్లారిటీ..!

Jan 29 2026 5:14 PM | Updated on Jan 29 2026 5:18 PM

Prabhas' Salaar 2 Makers share hint amid shelving rumours

ప్రభాస్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌ నటించిన యాక్షన్‌ చిత్రం సలార్(పార్ట్ 1 – సీజ్‌ఫైర్). 2023లో విడుదలైన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్‌ను షేర్ చేసింది. ఖాన్సార్ అనే ప్రాంతం నేపథ్యంగా వచ్చిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద బ్లాక్‌బస్టర్‌గా నిలిచింది. ఈ మూవీ హిట్ కావడంతో మేకర్స్ పార్ట్-2 కూడా ఉంటుందని ఇప్పటికే ప్రకటించారు.

అయితే ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో వస్తోన్న ఈ ప్రతిష్టాత్మక ప్రాజెక్ట్‌పై కొద్ది రోజులుగా రూమర్స్ వినిపిస్తున్నాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఆగిపోయిందంటూ సోషల్ మీడియాలో వైరలైంది. దీంతో ఫ్యాన్స్‌ తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. అంతేకాకుండా సలార్ 2 స్క్రిప్ట్‌ను పూర్తిగా మార్చాలని ప్రశాంత్ నీల్, ప్రభాస్ నిర్ణయించారనే మరో టాక్ వినిపిస్తోంది. అందువల్లే ఈ ప్రాజెక్ట్‌ ఆగిపోయిందంటూ వార్తలొచ్చాయి.

ఇలాంటి రూమర్స్ నేపథ్యంలో సలార్ టీమ్ క్లారిటీ ఇచ్చేసింది.  ప్రభాస్, శృతి హాసన్‌తో షూటింగ్ సమయంలో తీసిన స్టిల్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌పై రూమర్స్‌ నిజం కాదని ఈ ఫోటోను షేర్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో రెబల్ స్టార్‌ ఫ్యాన్స్‌కు  స్పష్టత ఇచ్చేశారు. శృతి హాసన్ బర్త్ డే సందర్భంగా ఈ పోస్టర్‌ను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నారు. సలార్ 2లో తనకు ఏమి జరుగుతుందో  దేవకు ఆద్య చూపిస్తోంది!! అది ఏమై ఉంటుందని మీరు అనుకుంటున్నారు?" అని క్యాప్షన్‌ కూడా రాసుకొచ్చారు. దీంతో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు. కాగా.. సలార్ పార్ట్ 2: శౌర్యాంగ పర్వం పేరుతో ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కుమారులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారి సేవలో హీరో ధనుశ్ (ఫొటోలు)
photo 2

అందాల రాశి... మానస వారణాశి... లేటెస్ట్ ఫోటోలు చూశారా?
photo 3

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 4

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 5

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Jada Sravan Kumar Satires On Chandrababu Pawan Kalyan and TV5 1
Video_icon

Jada Sravan : అల్లాడిపోతున్న నాలుగు ప్రాణాలు ఎంత లాగితే అంత నష్టమే..
Fake Allegations by Yellow Media on Tirumala Laddu Ghee 2
Video_icon

Tirumala Laddu: బద్దలైన చంద్రబాబు కుట్ర.. ఎల్లో మీడియా వత్తాసు
Throw Them Out From BJP Alliance Roja Requested To PM Modi 3
Video_icon

Roja: తిరుపతి లడ్డూలో ఎలాంటి కల్తీ జరగలేదని CBI రిపోర్ట్ ఇచ్చింది
YV Subba Reddy Slams TDP Over Fake News on TTD Laddu Issue 4
Video_icon

YV Subba: తిరుపతి లడ్డూ విషయంలో TDP తప్పుడు ప్రచారం
Botsa Satyanarayana Strong Counter To Pawan Kalyan Over GITAM Land Grabbing Issue 5
Video_icon

గీతం ల్యాండ్ స్కాం ఇష్యూపై పవన్ కళ్యాణ్ కు బొత్స సత్యనారాయణ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్
Advertisement
 