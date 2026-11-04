 ఎన్టీఆర్‌ ‘డ్రాగన్‌’పై డైరెక్టర్‌ క్లారిటీ.. మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఎవరంటే? | Music Director Ravi Basrur Confirms For Jr NTR Dragon Movie | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Jr NTR Dragon Movie: ఎన్టీఆర్‌ ‘డ్రాగన్‌’కి మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌ ఫిక్స్‌..

Nov 4 2026 11:53 AM | Updated on Nov 4 2026 11:59 AM

Music Director Ravi Basrur Confirms For Jr NTR Dragon Movie

జూనియర్ ఎన్టీఆర్, ప్రశాంత్ నీల్ కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘డ్రాగన్’.  ఈ సినిమా సంగీత దర్శకుడు ఎవరిని కొన్ని రోజులుగా చర్చ జరుగుతోంది. అయితే ఈ విషయంపై స్పందించిన డైరెక్టర్‌ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రానికి రవి బస్రూర్ సంగీతం అందిస్తున్నట్లు ప్రశాంత్ నీల్ స్పష్టం చేశారు.  ఆ మేరకు ఇటీవల ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వేదికగా అభిమానులకు తెలియజేశారు.

మళ్లీ కలిసిన హిట్ కాంబినేషన్
ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో గతంలో వచ్చిన కేజీఎఫ్ చిత్రాలకు రవి బస్రూర్ సంగీతం అందించిన విషయం తెలిసిందే. అలా సలార్ చిత్రంలోనూ వీరిద్దరి కాంబినేషన్ కొనసాగింది.  ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ లాంటి మాస్ హీరోకు ప్రశాంత్ నీల్ ఎలాంటి ఎలివేషన్లు ప్లాన్ చేస్తున్నారు? వాటికి రవి బస్రూర్ సంగీతం ఎలా ఉండబోతోంది? అనే అంశాలపై అభిమానుల్లో చర్చ జరుగుతోంది.  

కాగా ‘డ్రాగన్’ మూవీలో ఎన్టీఆర్‌ సరసన రుక్మిణి వ‌సంత్ హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. అనిల్ కపూర్, బిజూ మీన‌న్‌, ఖుష్బూ సుంద‌ర్‌, గురు సోమ‌సుంద‌రం, అశుతోష్ రానా,  సిద్ధాంత్ గుప్తా, ప్ర‌భాస్ శ్రీను తదితరులు కనిపించనున్నారు.  ఈ చిత్రం వచ్చే ఏడాది జూన్‌ 11న రిలీజ్‌ కానుంది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ముంబై : ‘రామాయణ’ ప్రీమియర్ షో...బాలీవుడ్‌ తారలు సందడి (ఫోటోలు)
photo 2

'సమ్మర్ హాలిడేస్' సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ వేడుక (ఫోటోలు)
photo 3

తెలంగాణ : సిరిసిల్ల జిల్లాలో జానపదాల సింగిడి (ఫోటోలు)
photo 4

విజయవాడలో దంచికొట్టిన వర్షం.. రహదారులు జలమయం (ఫోటోలు)
photo 5

'మురసు' విధ్వంసం...ఒంగోలులో అల్లకల్లోలం (ఫోటోలు)

Video

View all
Gurnoor Brar Private Photos and Chats Go Viral 1
Video_icon

అమ్మాయిలకు న్యూడ్ ఫొటోలు.. బయటపడ్డ ఇండియన్ క్రికెటర్ రాసలీలలు
Bank Offering 80K For 7 Lakh Credit Card Debt 2
Video_icon

రూ.7 లక్షల క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్.. రూ.80 వేలకే సెటిల్మెంట్..
YSRCP Secures Massive Win In Bethamcherla 3
Video_icon

1500 ఓట్ల భారీ మెజార్టీతో బేతంచెర్లలో YSRCP ఘన విజయం
Megastar Chiranjeevi And Karthik Subbaraj Combo Movie 4
Video_icon

క్రేజీ కాంబో.. డోరతీ డైరెక్టర్ తో బాస్ సినిమా.!
Death Of Bus Conductor Pravalika Bhadradri District 5
Video_icon

కండక్టర్ ప్రవళిక మృతి.. ప్రయాణికురాలిపై హత్యా కేసుకు డిమాండ్
Advertisement
 