 నాగార్జున ‘కింగ్‌100’.. కొత్త అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది | Nagarjuna King 100 Tabu Special Glimpse November 4 | Sakshi
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Nagarjuna King 100: నాగార్జున ‘కింగ్‌100’.. కొత్త అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది

Nov 3 2026 4:57 PM | Updated on Nov 3 2026 5:12 PM

Nagarjuna King 100 Tabu Special Glimpse November 4

అక్కినేని నాగార్జున 100 వ చిత్రం ‘కింగ్ 100’. ఈ  సినిమా నుంచి ఆసక్తికర అప్‌డేట్ వచ్చింది. ఈ సినిమాలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సీనియర్ నటి టబు స్పెషల్ గ్లింప్స్‌ను నవంబర్ 4 న ఉదయం 9 గంటలకు విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. టబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ ప్రత్యేక వీడియోను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నారు.

కాగా రా కార్తీక్ దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రానికి దేవిశ్రీ ప్రసాద్ సంగీతం అందిస్తున్నారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మిస్తున్న ‘కింగ్ 100’ డిసెంబర్ 24 న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. నాగార్జున 100వ చిత్రం కావడంతో అభిమానుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన తొలి  గ్లింప్స్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది. కాగా దీనిని అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్‌ పతాకంపై నిర్మిస్తున్నారు. టబు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు. 

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