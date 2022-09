మంచు విష్ణు హీరోగా నటిస్తున్న తాజా చిత్రం జిన్నా. ఇషాన్‌ సూర్య ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నాడు. అవా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌, 24 ఫ్రేమ్స్‌ ఫ్యాక్టరీ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమాలో పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌, సన్నీలియోన్‌ హీరోయిన్స్‌గా నటిస్తున్నారు. కమర్షియల్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం లుగుతో పాటు తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో రిలీజ్‌ కానుంది.

తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్‌ను విడుదల చేశారు. ఇందులో టెంట్ హౌస్ నిర్వహించే యువకుడి పాత్రలో మంచు విష్ణు కనిపించనున్నట్లు తెలుస్తుంది. 'వీడేందిరా మనల్ని దొబ్బుతున్నాడు..'అంటూ విష్ణు చెప్పే డైలాగ్‌ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ చిత్రానికి అనూప్‌ రూబెన్స్‌ సంగీతం అందించారు.

Excited to share #Ginna teaser. Quite eager to bring the movie to you soon. ✊🏽❤️ || #Hindi @SunnyLeone @starlingpayal @avaentofficial @24FramesFactory pic.twitter.com/YUot8WLVC3

— Vishnu Manchu (@iVishnuManchu) September 9, 2022