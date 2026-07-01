 ఓటీటీకి మలయాళ హిట్ మూవీ.. రిలీజైన 8 నెలలకు..! | Malayalam Super Hit Movie Balti Streaming On This OTT From This Date | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Balti OTT: ఓటీటీకి మలయాళ హిట్ మూవీ.. స్ట్రీమింగ్ డేట్ ఫిక్స్

Jul 1 2026 6:35 PM | Updated on Jul 1 2026 6:46 PM

Malayalam Super Hit Movie Balti Streaming On This OTT From This Date

షేన్ నిగమ్, ప్రీతి అస్రానీ, శాంతను భాగ్యరాజ్, సెల్వరాఘవన్, ప్రేమమ్ డైరెక్టర్ ఆల్పాన్స్ పుదిరన్ ప్రధాన పాత్రల్లో వచ్చిన యాక్షన్ మూవీ బాల్టీ . తమిళ, మలయాళం భాషల్లో సూపర్ హిట్‌గా నిలిచిన ఈ సినిమాను తెలుగులోనూ రిలీజ్ చేశఆరు. ఉన్ని శివలింగం దర్శకత్వంలో తెరకెక్కించిన ఈ చిత్రం.. గతేడాది అక్టోబర్ 10న టాలీవుడ్‌లో రిలీజైంది. ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది.

ఈ మూవీ విడుదలైన దాదాపు ఎనిమిది నెలలు పూర్తయినా ఇప్పటి వరకు ఓటీటీకి రాలేదు. ఈ సినిమా కోసం మలయాళ ఫ్యాన్స్‌ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ప్రకటించారు మేకర్స్. జూలై 10 నుంచి సోని లివ్ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుందని పోస్టర్ రిలీజ్ చేశారు. థియేటర్లలో విడుదలైన 8 నెలల తర్వాత ఓటీటీ ప్రియులను అలరించనుంది బాల్టీ. ఈ మూవీ మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. కాగా.. ఈ చిత్రాన్ని కబడ్డీ ఆట నేపథ్యంలో తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమాలో రాజకీయాలు, గ్యాంగ్ స్టర్ కథతో కలిపి వైవిధ్యంగా రూపొందించారు. 

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏపీ : శిల్ప కళా వైభవం.. చెక్కుచెదరని కట్టడం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

'విశ్వంభర' బ్యూటీ జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 3

ప్రేమలో పడిన యంగ్ హీరోయిన్.. ప్రియుడు ఇతడే (ఫొటోలు)
photo 4

సత్యదేవ్ ‘రావు బహదూర్’ ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌.. (ఫోటోలు)
photo 5

అక్కినేని అఖిల్‌ ‘లెనిన్‌’ మూవీ HD స్టిల్స్‌

Video

View all
Ketan Agarwal Case: Advocate Sends ₹10 Crore Defamation Notice To Siya Goyal's Brother 1
Video_icon

కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. సియా సోదరుడిపై 10 కోట్ల పరువు నష్టం దావా
Police Roughly Dragged Man away at Chandrababu Meeting 2
Video_icon

బాబు సభలో హైడ్రామా.. ఈడ్చేసిన పోలీసులు
Mudragada Girish Gives Clarity On Mudragada Padmanabham Health Condition 3
Video_icon

ముద్రగడ పద్మనాభం ఆరోగ్య పరిస్థితిపై కొడుకు క్లారిటీ!
Pulivarthi Nani Sensational Audio Leak Viral 4
Video_icon

బయటపడ్డ సంచలన ఆడియో' రూ. 100 కోట్ల భూ కబ్జా..
YSRCP Vs APP Police 5
Video_icon

జమ్మలమడుగులో టెన్షన్ ... టెన్షన్

Advertisement
 