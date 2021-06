కరోనా మహమ్మారి వల్ల ప్రజలు కాలు బయటపెట్టడానికే జంకుతున్నారు. ముచ్చట్లు, పార్టీలు పక్కనపెట్టి ఇంటికే పరిమితమయ్యారు. అత్యవసరమైతేనే గడప దాటి అడుగేస్తున్నారు. కానీ ఫ్రంట్‌ లైన్‌ వర్కర్స్‌ మాత్రం పది మంది ప్రాణాలు కాపాడటం కోసం వారి ప్రాణాలను పణంగా పెడుతున్నారు. అటు కుటుంబ బాధ్యతలను మోస్తూనే ఇటు వృత్తిలోనూ భాగమవుతున్నారు. కోవిడ్‌ కష్టకాలంలో ప్రజల జీవితాలను కాపాడిన ఫ్రంట్‌లైన్‌ వారియర్స్‌కు అంకితమిస్తూ నాని 'దారే లేదా' పాటను రిలీజ్‌ చేశాడు. సత్యదేవ్‌, రూపా కొడువాయూర్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు.

A beautiful way to pay tribute to our frontline workers! It’s full of heart and filled mine ❤️❤️ Amazing gesture and work by @nameisnani and team @chaibisket!https://t.co/KqhLRfLwxJ@ActorSatyaDev @RoopaKoduvayur @VijaiBulganin @kk_lyricist #DaareLeda

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) June 19, 2021