 చెక్‌బౌన్స్‌ కేసులో తీహార్‌ జైలుకు కిక్‌-2 నటుడు | Kick 2 movie actor Rajpal Yadav surender at tihar jail | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చెక్‌బౌన్స్‌ కేసులో తీహార్‌ జైలుకు కిక్‌-2 నటుడు

Feb 6 2026 11:11 AM | Updated on Feb 6 2026 11:11 AM

Kick 2 movie actor Rajpal Yadav surender at tihar jail

కిక్‌-2 సినిమాతో తెలుగువారికి పరిచయమైన బాలీవుడ్‌ నటుడు రాజ్‌పాల్ యాదవ్ తీహార్‌ జైలు అధికారుల ముందు లొంగిపోయారు. చెక్‌బౌన్స్‌ కేసులో నటుడికి  ఢిల్లీ హైకోర్టు ఆరు నెలలు శిక్ష విధించింది. కానీ, గడుపు పెంచాలని  పలుమార్లు కోరుతూ కొంత కాలంగా ఆయన కాలయాపన చేస్తూ వచ్చారు.  దీంతో కోర్టు ఆగ్రహం చేయడంతో తప్పనిపరిస్థితిల్లో తీహార్‌ జైలు అధికారుల ముందు లొంగిపోయారు.

బాలీవుడ్ నటుడు రాజ్‌పాల్ యాదవ్, అతడి భార్య రాధపై ఢిల్లీకి చెందిన మురళీ ప్రాజెక్ట్స్‌  లిమిటెడ్‌ సంస్థ 2017లో చెక్‌ బౌన్స్‌ కేసు పెట్టింది.   రాజ్‌పాల్ యాదవ్‌ తమ వద్ద రూ.5 కోట్లు తీసుకొని తిరిగి ఇవ్వడం లేదని సంస్థకు చెందిన ఎం.జి.అగర్వాల్  రికవరీ కేసు పెట్టాడు. వారు ఇచ్చిన బ్యాంక్‌ చెక​్‌లు కూడా బౌన్స్‌ అయ్యాయని ఢిల్లీ కోర్టును ఆశ్రయించడంతో రాజ్‌పాల్ దంపతులను 2018లోనే  దోషులుగా న్యాయస్థానం తేల్చింది. ఈ క్రమంలో రాజ్‌పాల్‌కు ఆరు నెలల జైలు శిక్ష విధించింది. అయితే, ఆయన ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించి  ఫిర్యాదుదారుడికి  తిరిగి డబ్బు చెల్లిస్తానని స్టే తెచ్చుకున్నారు. కానీ, న్యాయస్థానం ముందు ఆయన చేసిన వాగ్ధానం ప్రకారం డబ్బు తిరిగి చెల్లించలేదు. దీంతో ఢిల్లీ కోర్టు కూడా సీరియస్‌ అయింది. తీహార్‌ జైలు అధికారుల ముందు హాజరు కావాలని జారీ చేసింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బంజారాహిల్స్‌ : సజ్జనర్‌ సార్‌.. నేనూ పోలీసింగ్‌ చేస్తా.. (ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సినీ నటి మీనాక్షి చౌదరి (ఫొటోలు)
photo 3

బ్లూ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ ఐశ్వర్య రాజేశ్ అందాలు (ఫోటోలు)
photo 4

ఈయనే నా కెప్టెన్‌: శేఖర్‌ కమ్ముల కూతురు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రతి జన్మకూ నువ్వే కావాలి: శ్రీలీల (ఫోటోలు)

Video

View all
Perni Nani Imitates Chandrababu Naidu 1
Video_icon

బాబుని ఇమిటేట్ చేస్తూ.. ఉతికారేసిన పేర్ని నాని
Watch Live YS Jagan To Visit Jogi Ramesh House In Ibrahimpatnam 2
Video_icon

Watch Live: జోగి రమేష్ ఇంటికి YS జగన్
RK Roja Mass Warning To Chandrababu And Pawan Kalyan 3
Video_icon

మేము అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఇలానే చేసుంటే.. బాబ, పవన్ పై రోజా ఫైర్

Jada Sravan Kumar Serious Comments On Chandrababu Press Meet 4
Video_icon

ఒక్కరి ముఖంలో నవ్వు లేదు.. పాపం చేసామన్న భయం తప్ప
Nagarjuna Yadav About Nagababu Shocking Tweet On Hindu Gods 5
Video_icon

దేవునికి ఉరేస్తా.. నాగబాబు పచ్చి బూతులు
Advertisement
 