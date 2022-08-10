RRR Movie: టీవీలో సందడి చేసేందుకు రెడీ అయిన ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’, ఎప్పుడంటే!

Aug 10, 2022, 20:58 IST
Jr NTR and Ram Charan RRR Set for World Television Premiere on August 14 - Sakshi

జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌, మెగా పవర్‌ స్టార్‌ రామ్‌చరణ్‌ మల్టీస్టారర్‌గా జక్కన్న రూపొందించిన భారీ బడ్జెట్‌ చిత్రం ‘ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌’. ఈ ఏడాది మార్చి 25న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ సినిమా రికార్డు స్థాయిలో కలెక్షన్స్‌ రాబట్టింది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ. 1100 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు రాబట్టి రికార్డు సృష్టించింది. విజువల్‌ ఎఫెక్ట్స్‌, మ్యూజిక్‌, యాక్టింగ్‌.. ఇలా అన్ని కోణాల్లో తిరుగులేదు అనిపించింది ఈ మూవీ. థియేటర్లలో కాసుల వర్షం కురిపించింది.

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ఈ సినిమా రిలీజ్‌ అయిన నాలుగు నెలల గడుస్తున్నా ఇప్పటికీ ఓటీటీలో సత్తా చాటుతోంది.  అంతేకాదు ఈ మూవీ మళ్లీ జపాన్‌లో సైతం రిలీజ్‌కు రెడీ అవుతోంది. ఇక ఇప్పుడు ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ టీవీలో సందడి చేయబోతోంది. స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా ఆగస్ట్‌ 14న ఈ మూవీ టీవీలో ప్రసారం కానుంది. ఈ రాబోయే ఆదివారం ప్రముఖ తెలుగు చానల్‌ స్టార్‌ మాలోకి ప్రసారం కానుంది. ఇక అదే రోజు రాత్రి 8 గంటలకు హిందీ వర్షన్‌ జీ సినిమాలోకి రానుంది. 

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