 4 రోజులు ఇంటికెళ్లకుండా షూటింగ్‌.. 5వ రోజు ఆస్పత్రిలో! | Isha Koppikar recalls Hospitalisation After Nonstop Working For 5 days | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నాన్‌స్టాప్‌ షూటింగ్‌.. ఐదోరోజు ఆస్పత్రిలో: చంద్రలేఖ హీరోయిన్‌

Feb 27 2026 6:17 PM | Updated on Feb 27 2026 6:38 PM

Isha Koppikar recalls Hospitalisation After Nonstop Working For 5 days

సాధారణంగా ఉద్యోగులు 8-9 గంటలపాటు పని చేస్తారు. కానీ సినిమా, బుల్లితెర ఆర్టిస్టులు మాత్రం కొన్నిసార్లు గ్యాప్‌ లేకుండా రోజంతా షూటింగ్‌ చేస్తూనే ఉంటారు. దీనివల్ల తాను చాలా ఇబ్బందిపడ్డానంటోంది బాలీవుడ్‌ నటి ఇషా కొప్పికర్‌. తాజాగా ఓ ఇంటర్వ్యూలో ఇషా కొప్పికర్‌ మాట్లాడుతూ.. కొన్నిసార్లు కాళ్లు నొప్పి పుట్టి ఇక నిలబడటం నా వల్ల కాదు అనేవరకు పని చేయించుకుంటూనే ఉంటారు. 

ఇంటికి వెళ్లేంత తీరిక ఎక్కడిది?
నా కెరీర్‌ మొదట్లో వెంటవెంటనే సినిమాలు చేశాను. షూటింగ్స్‌కు గ్యాప్‌ ఉండేది కాదు. కనీసం ఫిలిం సిటీ నుంచి నా ఇంటికి వెళ్లే తీరిక కూడా దొరికేది కాదు. దాంతో నిర్మాతలను షూటింగ్‌ లొకేషన్‌లోనే నాకంటూ ఒక రూమ్‌ వసతి కల్పించమని అడిగేదాన్ని. పొద్దున ఐదింటికి షూట్‌ స్టార్ట్‌ చేస్తే ఐదు గంటల వరకు కొనసాగేది. ఆ తర్వాత మళ్లీ రాత్రి ఏడింటి నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం ఏడు గంటల వరకు షూటింగ్‌ అయ్యేది. 

సినిమా
అలా వరుసగా ఐదు రోజులు జరిగింది. దాంతో ఆరో రోజు నేను సెట్‌లో కాకుండా హాస్పిటల్‌లో పడున్నాను అని గుర్తు చేసుకుంది. దీపికా పదుకొణె అడిగినట్లుగా 8 గంటల పని డిమాండ్‌ సబబే అని వత్తాసు పలికింది. కాగా ఇషా కొప్పికర్‌.. చంద్రలేఖ అనే తెలుగు చిత్రంతో కథానాయికగా పరిచయమైంది. తెలుగులో ప్రేమతో రా, కేశవ సినిమాల్లో నటించింది. హిందీ, తమిళంలో అనేక సినిమాలు చేసింది. చివరగా అయలాన్‌ మూవీలో తళుక్కుమని మెరిసింది.

చదవండి: తల్లినవుతా.. కానీ పెళ్లి అవసరం లేదు: హీరోయిన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

జాలీగా గడిపేస్తున్న మెహరీన్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

పిల్లాడే కాదు, మేమూ మిస్‌ అవుతాం: కాజల్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

బ్లాక్‌ చీరలో నటి నివేథా థామస్.. గ్లామ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 4

నాని 'ది ప్యారడైజ్' HD మూవీ స్టిల్స్‌

photo 5

ఈ అమ్మడి అందానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫొటోలు)

Video

View all
Lakshmi Parvathi Expose Sensational Facts About Chandrababu Devotion 1
Video_icon

మొదటి సారి సీఎం అయినప్పుడు అసెంబ్లీలో ఎవ్వరికి తెలియని పచ్చి నిజం
Stock Markets Collapsed 2
Video_icon

కుప్పకూలిన స్టాక్ మార్కెట్లు.. భారీ నష్టాల్లో సెన్సెక్స్, నిఫ్టీ
Wedding Season Boost Gold Rate Drops 3
Video_icon

పెళ్లి సీజన్‌లో ఊరట.. 22, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరలు తగ్గింపు
EX CM Arvind Kejriwal Gets Clean Chit in Liquor Scam Case 4
Video_icon

లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో క్లీన్ చిట్ కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న కేజీవాల్
Newlywed Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda Spotted at Airport 5
Video_icon

ఉదయపూర్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో సందడి చేసిన 'విరోష్‌' జోడీ
Advertisement
 