Ira Khan Reveals How She Suffers With Anxiety: బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్​ అమీర్ ఖాన్​ కుమార్తె ఐరా ఖాన్​ తన జీవితం గురించి ఎప్పుడూ ఓపెన్​గా ఉంటుంది. ఆమె రిలేషన్​షిప్​, విజయాలు, సినిమా విషయాలు, ఫ్యామిలీతో ఉండే అఫెక్షన్​ వంటి తదితర విషయాలను సోషల్​ మీడియా వేదికగా పంచుకుంటుంది. ఈ బ్యూటీ తాజాగా తనకున్న మానసిక ఆరోగ్య సమస్య గురించి ఓ సెల్ఫీ పిక్​ పోస్ట్​ చేస్తూ చెప్పుకొచ్చింది.

'నేను యాంగ్జైటీతో బాధపడుతున్నాను. దీనివల్ల హార్ట్​బీట్ సరిగ్గా ఉండదు. ఊపిరి కూడా సరిగా తీసుకోలేను. పదేపదే ఏడుపొస్తుంది. యాంగ్జైటీ లక్షణాలు పెరిగి పెద్దగా ఏదో జరిగిపోతున్నట్లు అనిపిస్తుంది. దీంతో నిత్యం డాక్టర్​ వద్దకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది.' అని ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో రాసుకొచ్చింది ఐరా ఖాన్. కాగా ఐరా ఖాన్ సినిమాల్లోకి రావడం లేదని ఇటీవల పేర్కొన్ని విషయం తెలిసిందే.

