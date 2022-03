Aamir Khan Daughter Ira Khan About Her Acting Interest In Movies: ప్రముఖ హీరోలు, హీరోయిన్ల కుమారులు, కుమార్తెలు సినీ రంగంలోకి అడుగుపెట్టడం సాధారణ విషయమే. తమ వారసులను వెండితెరపై చూసుకోవాలనే ఆశ సూపర్​ స్టార్స్​కు ఉండటం సహజమే. జాన్వీ కపూర్​, సారా అలీ ఖాన్​ వంటి యంగ్​ జనరేషన్​ సెలబ్రిటీలు తమ తల్లిదండ్రుల మార్గాన్నే అనుసరించి సినీ ఫీల్డ్​నే ఎంచుకున్న స్టార్స్​ ఎందరో ఉన్నారు. అయితే ఇలాంటి వాళ్ల జాబితాలో ఉండనంటుంది బాలీవుడ్​ మిస్టర్ పర్​ఫెక్ట్​ అమీర్ ఖాన్​ కుమార్తె ఐరా ఖాన్​. సోషల్​ మీడియాలో ఎక్కువగా యాక్టివ్​గా ఉండే ఐరా ఖాన్​ తన ఇన్​స్టాగ్రామ్ హ్యాండిల్​లో ప్రశ్నలు, సమాధానాల సెషన్​ నిర్వహించింది.

ఈ సెషన్​లో ఇన్​స్టా యూజర్స్​తో సంభాషించింది. మానసిక ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆమె భవిష్యత్తు ప్రణాళికలు వంటి తదితర అంశాలపై స్పందించింది. ఈ క్రమంలోనే ఒక యూజర్​ బాలీవుడ్​లో నటిగా మారాలనే ఆలోచన ఉందా అని అడిగారు. దానికి ఐరా 'నేను సినిమాల్లోకి రావడం లేదు' అని సమాధానం ఇచ్చింది. దీంతో ఐరాకు యాక్టింగ్​ పట్ల ఆసక్తి లేదని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. అయితే ఆమె గతంలో మీడియా అనే నాటకానికి దర్శకత్వం వహించింది. దీన్ని బట్టి చూస్తే ఐరా యాక్టింగ్​ పరంగా కాకుండా డైరెక్టర్​గా మారే అవకాశాలున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇదిలా ఉంటే అమీర్​ ఖాన్​ పెద్ద కుమారుడు జునైద్​ ఖాన్​ మాత్రం ప్రస్తుతం నిర్మాణంలో ఉన్న 'మహారాజా' చిత్రంతో సినిమాల్లోకి తెరంగ్రేటం చేసేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాడని సమాచారం. ఈ సినిమాను ప్రముఖ నిర్మాణ సంస్థ యష్​ రాజ్​ ఫిలిమ్స్​ రూపొందిస్తోంది.