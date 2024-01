స్టార్‌ హీరో కుమార్తె పెళ్లి రిసెప్షన్‌: బీటౌన్‌ స్టార్లు, క్రికెటర్ల సందడి

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో అమీర్‌ఖాన్‌ కుమార్తె ఇరా ఖాన్‌, ప్రముఖ ఫిట్‌నెస్‌ ట్రైనర్‌ నూపుర్‌ శిఖరే పెళ్లి సందడి గత వారం రోజులుగా ఒకటే సందడి చేస్తోంది. వీరి ప్రీ వెడ్డింగ్‌వేడుకలు, బారాత్‌, రిజిస్టర్‌ మ్యేరేజ్‌, ఆతరువాత ఉంగరాలు మార్చుకుని ఇలా రెండు రకాలుగా చేసుకున్న పెళ్లి వార్తలు, ఫోటోలు, వీడియోలో సోషల్‌ మీడియాలో సదడి చేస్తున్నాయి.

మాపెళ్లి మా ఇష్టం:

ముఖ్యంగా ఎలాంటి హంగామా లేకుండా జాగింగ్‌ చేసుకుంటూ మండపానికి వచ్చిన వరుడు నూపుర్‌, పట్టుచీరలు, నగల హడావిడి లేకుండా పెళ్లికుమార్తె ఇర్‌ఖాన్‌ చాలా ప్రత్యేకంగా నిలిచారు. సోషల్‌ మీడియా ట్రోలింగ్స్‌ను పట్టించుకోకుండా తమదైన శైలిలో, తమకు నచ్చినట్టు పెళ్లి చేసుకునే తమ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నారు. దీంతో ఈ జంటలు పలువురు శుభాకాంక్షలు అందించారు.

Hassan sisters gives respect to legendary actor Dharmendra at Aamir Khan's daughter Ira Khan and Nupur Shikhare's wedding reception 😍#ShrutiHaasan #Dharmendra #AamirKhan #IraKhan #Celebrities #celebrity #IraKhanWedding #NupurShikhare #Bollywood #CelebrityClicks pic.twitter.com/EmFIvfZZh3

— sdn (@sdn7_) January 13, 2024