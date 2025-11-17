‘వీరసింహారెడ్డి’ సినిమాతో బాగా పాపులర్ అయిన కేరళ బ్యూటీ హనీరోజ్. ఆ సినిమా తర్వాత మరో ప్రాజెక్ట్లో కనిపించకపోయినప్పటికీ టాలీవుడ్లో మాత్రం క్రేజ్ తగ్గడం లేదు. అయితే, చాలారోజుల తర్వాత ‘రాహేలు’ సినిమాతో తెరపైకి రాబోతుంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా మలయాళంలో ట్రైలర్ విడుదలైంది. పాన్ ఇండియా రేంజ్లో ఈ చిత్రం డిసెంబర్ 6న ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దర్శకుడు ఆనందిని బాలా రివేంజ్ డ్రామాగా తెరకెక్కించిన ఈ మూవీలో మలయాళ ప్రముఖ నటులు రోషన్ బషీర్, రాధికా రాధాకృష్ణన్ కీలక పాత్రలో నటించారు. రాహేలు చిత్రంతో గతంలో ఎన్నడూ చూడని పాత్రలో హనీరోజ్ కనిపిస్తూ సినీప్రియుల దృష్టిని మరోసారి ఆకట్టుకుంటుంది.
హనీరోజ్ క్రేజీ సినిమా.. అదిరిపోయేలా ట్రైలర్
Nov 17 2025 9:56 AM | Updated on Nov 17 2025 11:02 AM
