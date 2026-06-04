 ఈ వీకెండ్‌ పండగే.. థియేటర్లలో పెద్ది.. ఓటీటీలో దురంధర్-2..! | This Friday Ott Release Movies List On June 05 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Friday Ott Release Movies: ఓటీటీకి దురంధర్‌-2.. ఒక్క రోజే 15 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..!

Jun 4 2026 6:49 PM | Updated on Jun 4 2026 6:58 PM

This Friday Ott Release Movies List On June 05

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఈ వీకెండ్‌ మొత్తం రామ్ చరణ్ పెద్ది హవా ఉండనుంది. జూన్ 4న థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ సినిమాకు తొలిరోజు నుంచే పాజిటివ్ వస్తోంది. సూపర్ హిట్ ఖాయమంటూ ఫ్యాన్స్‌తో పాటు సినీ ప్రియులు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వారాంతం మూడు రోజులు పెద్దికి కలిసి రానుంది.

ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే దురంధర్‌-2 కోసం ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ రోజు సాయంత్రం 7 గంటల నుంచే ప్రీమియర్ షోతో దురంధర్ ఓటీటీలో సందడి చేయనుంది. దీంతో పాటు అగ్లీ స్టోరీ, కేడీ ది డెవిల్ లాంటి సినిమాలు కాస్తా ఆసక్తి పెంచుతున్నాయి. ఈ ఫ్రైడే పలు డబ్బింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు సైతం స్ట్రీమింగ్‌కు రెడీ అయిపోయాయి. మరి ఏయే మూవీ ఎక్కడ స్ట్రీమింగ్ కానుందో మీరు కూడా ఓ లుక్కేయండి.

నెట్‌ఫ్లిక్స్

  •    29 (తెలుగు డబ్బింగ్ చిత్రం) - జూన్ 05

  •    మెక్సికో 86 (స్పానిష్ సినిమా) - జూన్ 05

  •    ఆఫీస్ రొమాన్స్ (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - జూన్ 05

  •    టీచ్ యూ ఏ లెసన్ (కొరియన్ సిరీస్) - జూన్ 05

  •    ద మార్క్‌డ్ ఉమన్ (స్పానిష్ సినిమా) - జూన్ 05

  • స్కార్లెట్ (హాలీవుడ్ మూవీ)- జూన్ 06

  •    యూఎస్ఏ 94 (పోర్చుగీస్ చిత్రం) - జూన్ 07

జియో హాట్‌స్టార్

  •    ధురంధర్ 2 (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 05

అమెజాన్ ప్రైమ్

  •  ద పిరమిడ్ స్కీమ్ (హిందీ సిరీస్) - జూన్ 05

  •  పీటర్(కన్నడ సినిమా)- జూన్ 05


జీ5

  •  పేట్రియాట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - జూన్ 05

  •   కేడీ ద డెవిల్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 05

  •   బ్రౌన్ (హిందీ సిరీస్) - జూన్ 05

సోనీ లివ్

  •    గుల్లాక్ సీజన్ 5 (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - జూన్ 05

సన్ నెక్స్ట్

  •    ద రైజ్ ఆఫ్ అశోక (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - జూన్ 05

ఆహా

  • అగ్లీ స్టోరీ(తెలుగు సినిమా)- జూన్ 5

    ఆపిల్ టీవీ

  • కేప్ ఫియర్(హాలీవుడ్ సినిమా)- జూన్ 05

     

 

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బుట్టబొమ్మ పూజా హెగ్డే స్మైలీ లుక్స్.. ఫోటోలు
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో ‘పెద్ది’ భామ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 3

తెలంగాణ : పాము (నాగదేవత) ఆకారంలో ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రముఖ బాలనటి ఇక మేజర్.. బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 5

తిరుమల : అలిపిరి వద్ద పోలీసుల ఓవరాక్షన్‌.. వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలతో అనుచిత ప్రవర్తన (ఫొటోలు)

Video

View all
Michael Clarke Says Rajat Patidar Did Not Get The Attention He Deserves 1
Video_icon

పాటిదార్ ను తొక్కేస్తున్న కోహ్లి
Director Buchibabu Remake Chandu Champion Movie Story As Peddi 2
Video_icon

పెద్ది సొంత కథ అని చెప్పి ఆ మూవీ రీమేక్ తీసాడా ?
RK Roja's Sharp Counters Against Chandrababu Naidu 3
Video_icon

చంద్రబాబు కట్టప్ప జనాలకు పంగనామం
Dadisetti Raja Satires On Pawan Kalyan Comments On Telangana 4
Video_icon

బరెల్లక్క కన్నా హీనం... ఇక్కడే దిక్కులేదు.. తెలంగాణలో ఏం పీకుతావ్
YSRCP Leaders Protest In Guntur 5
Video_icon

దద్దరిల్లిన గుంటూరు.. జగన్ నినాదాలతో YSRCP భారీ ర్యాలీ
Advertisement
 