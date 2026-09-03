 ఫ్రైడే ఓటీటీల్లో సందడి.. ఒక్కరోజే 12 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..! | This Friday Ott Release Movies List Goes Viral | Sakshi
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Friday Ott Releases: ఫ్రైడే ఓటీటీల్లో సందడి.. ఒక్కరోజే 12 సినిమాలు స్ట్రీమింగ్..!

Sep 3 2026 7:20 PM | Updated on Sep 3 2026 7:57 PM

This Friday Ott Release Movies List Goes Viral

చూస్తుండగానే మరో వీకెండ్ వచ్చేస్తోంది. ఈ శుక్రవారం తెలుగులో నరేశ్ హీరోగా వస్తోన్న రంభ ఊర్వశి మేనక, ఐ యామ్ గేమ్, బెత్లెహోమ్ కుటుంబ యూనిట్, మీర్జాపూర్, మా రాముడు అందరివాడు, ధర్మస్థల నియోజకవర్గం, సహ లాంటి సినిమాలు బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేయనున్నాయి. వీటిలో నరేశ్ మూవీపై ఆడియన్స్‌లో బజ్ నెలకొంది.

ఇక ఓటీటీల విషయానికొస్తే వరుణ్ తేజ్ కొరియన్ కనకరాజు, లోకేశ్ కనగరాజ్ డీసీ లాంటి ఆసక్తి పెంచేస్తున్నాయి. వీటితో పాటు పలు డబ్బింగ్ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్‌లు ఓటీటీల్లో సందడి చేయనున్నాయి. జగమే సంగీతం అనే తెలుగు వెబ్ సిరీస్‌ సైతం మరింత ఆసక్తి పెంచుతోంది. 

ఈ ఫ్రైడే ఓటీటీ రిలీజెస్..


నెట్‌ఫ్లిక్స్

  •    ధమాల్ 4 (హిందీ మూవీ) - సెప్టెంబరు 04

  •    కొరియన్ కనకరాజు (తెలుగు సినిమా) - సెప్టెంబరు 04

  •    ఎర్లీ మీట్స్ వరల్డ్ (ఇంగ్లీష్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 04

  •    టీనేజ్ వేస్ట్ ల్యాండ్ (ఇంగ్లీష్ డాక్యుమెంటరీ) - సెప్టెంబరు 04

  • జీడీఎన్(తమిళ సినిమా)- సెప్టెంబరు 04

  •    అమినే క్రాఫ్ట్ మూవీ(హాలీవుడ్)- సెప్టెంబరు 04

  •    ది బ్రెడ్ విన్నర్(హాలీవుడ్ మూవీ)- సెప్టెంబర్ 06


సన్ నెక్స్ట్

  •    డిసి (తెలుగు డబ్బింగ్ మూవీ) - సెప్టెంబరు 04

అమెజాన్ ప్రైమ్

  •    జగమే సంగీతం (తెలుగు సిరీస్) - సెప్టెంబరు 04

జియో హాట్‌స్టార్

  •    ద కోర్ట్ (తెలుగు డబ్బింగ్ సిరీస్) - సెప్టెంబరు 04

జీ5

  • వీరభద్రుని రహస్యం సీజన్-1 పార్ట్‌-2(తెలుగు సిరీస్)- సెప్టెంబర్ 04

సోనీ లివ్

  •    ఉన్మాదం (తెలుగు డబ్బింగ్ సినిమా) - సెప్టెంబరు 04

ఆపిల్ టీవీ ప్లస్

  •    మే డే (ఇంగ్లీష్ మూవీ) - సెప్టెంబరు 04
     

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