అజయ్ దేవగణ్ ప్రధాన పాత్రలో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం దృశ్యం-2. మ‌లయాళంలో సూప‌ర్ హిట్ సినిమా దృశ్యానికి సీక్వెల్‌గా వస్తోంది. ఇప్ప‌టికే తెలుగు, త‌మిళం, హిందీ భాష‌ల్లో విడుద‌లై ఘనవిజయం సాధించింది. తాజాగా హిందీలో రాబోతున్నదృశ్యం 2 నుంచి క్రేజీ అప్‌డేట్ వ‌చ్చేసింది. అజ‌య్ దేవ్‌గ‌న్‌, శ్రియ కాంబినేష‌న్‌లో ఇప్ప‌టికే రిలీజైన దృశ్యం భారీ వసూళ్లు రాబ‌ట్టింది. ఈ చిత్రానికి అభిషేక్ పాఠ‌క్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమా ఫ‌స్ట్ లుక్, టీజర్‌నుగురువారం విడుదల చేయనున్నట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది. ఈ విషయాన్ని ట్విట‌ర్ ద్వారా పంచుకున్నారు మేకర్స్. ఈ మూవీ న‌వంబ‌ర్ 18 థియేట‌ర్ల‌లో సంద‌డి చేయ‌నుంది. అక్ష‌య్ ఖ‌న్నా, ట‌బు, రజ‌త్ క‌పూర్‌, ఇషితా ద‌త్తా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి దేవీ శ్రీ ప్ర‌సాద్ సంగీతం సమకూరుస్తున్నారు. మలయాళంలో 2015లో వచ్చిన మోహన్ లాల్ చిత్రానికి రిమేక్.

2 aur 3 October ko kya hua tha yaad hai na? Vijay Salgaonkar is back with his family.

Recall Teaser Out Tomorrow! #Drishyam2 #Tabu #AkshayeKhanna @shriya1109 #RajatKapoor @ishidutta #MrunalJadhav @AbhishekPathakk pic.twitter.com/RgUxGQZPVo

