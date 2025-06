అజయ్‌ దేవ్‌గణ్‌ , రితేశ్‌ దేశ్‌ముఖ్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో వచ్చిన క్రైమ్ థ్రిల్లర్ రైడ్‌-2. గతంలో విడుదలైన రైడ్‌ మూవీకి సీక్వెల్‌గా ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. రాజ్ కుమార్ గుప్తా డైరెక్షన్‌లో వచ్చిన ఈ సినిమా గత నెలలో బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేసింది. థియేటర్ల వద్ద దాదాపు రూ. 157.88 కోట్ల నికర వసూళ్లు సాధించింది.

తాజాగా ఈ మూవీ ఓటీటీలో వచ్చేందుకు సిద్ధమైంది. ఈనెల 26 నుంచి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ వేదికగా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో రైడ్‌-2 ట్రైలర్‌ను విడుదల చేసింది నెట్‌ఫ్లిక్స్‌. ఈ చిత్రంలో అజయ్ దేవ్‌గన్‌ ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ఆఫీసర్ అమయ్ పట్నాయక్ పాత్రలో కనిపించారు. రితేష్ దేశ్‌ముఖ్ ఎప్పుడూ చూడని పవర్‌ఫుల్‌ రోల్‌లో కనిపించారు. అంతేకాకుండా ఈ చిత్రంలో వాణి కపూర్, సౌరభ్ శుక్లా ప్రత్యేక పాత్రల్లో నటించారు.

Aaj se ulti ginti shuru 🔥Amay Patnaik is back with a new case and the same old fire 👊

Watch Raid 2, out 26 June, on Netflix.#Raid2OnNetflix pic.twitter.com/f06uJB6feQ

