 హయగ్రీవ పూజ చేసిన యాంకర్ అనసూయ (ఫొటోలు)
హయగ్రీవ పూజ చేసిన యాంకర్ అనసూయ (ఫొటోలు)

Aug 9 2025 7:30 PM | Updated on Aug 9 2025 7:37 PM

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos1
1/11

యాంకర్ అనసూయ.. శ్రావణ శుక్రవారం నాడు హయగ్రీవ పూజ కూడా చేసింది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. అలానే రాఖీ పౌర్ణమిని కూడా సెలబ్రేట్ చేసుకుంది.

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos2
2/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos3
3/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos4
4/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos5
5/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos6
6/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos7
7/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos8
8/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos9
9/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos10
10/11

Anchor Anasuya Performs special pooja in home by Family Photos11
11/11

# Tag
anchor Anasuya performs special Pooja family Photos


